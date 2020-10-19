台大醫院加入 北市食材登錄平台設「醫院美食街專區」

北市食材登錄平台自2013年建置後，陸續開闢11個專區，今舉辦「台北市食材登錄平台」醫院美食街專區成果發表會，宣布再增設「醫院美食街專區」，有13家醫院、14個院區上線登錄，北市柯文哲致詞時表示，醫院美食街人很多，增加此專區可為病患及陪病家屬、訪客食品安全把關。

柯文哲指出，他上任第一年，就通過北市食品安全自治條例，該條例分為3個面向，包含建置食材登錄平台，資訊公開透明、市民參與，業者負責以及外食優先。

柯文哲表示，目前市府對於食安的稽查採取抽查方式，業者要負起信用責任，而不是抱著官兵抓強盜的態度，想方設法逃避市府的監督。先前參觀義美食品，義美有自己的實驗室，老闆很得意說，義美自家產品都會自己檢查。

柯說，這代表業者對自家產品及信譽把關的決心，他不贊同每次出食安問題就要增設食安稽查人員，重要的是業者要負起責任，顧好自己的信用。

針對食安自治條例最後一個面向的外食優先，因醫院每天進去美食街的人很多，北市食材登錄平台增設「醫院美食街專區」，在醫院提供病患健康照護的同時，也為陪病家屬及到院訪客食品安全把關。

柯文哲表示，不要幻想這個國家一天能把所有事情做好，他對北市食材登錄平台的態度也一樣，平台建置以來，陸續開闢11專區，過去國內發生食安疑慮，北市府能依據食安條例進行24小時通報、48小時下架機制。

另外，柯也強調，近年來北市食安問題少很多，主要是就是被抓到一定嚴處，關說無效，因此業者要做好該負的責任，市府也會嚴格執法，為民眾健康把關。