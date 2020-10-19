聽新聞
test
0:00 / 0:00
野柳地質公園共享機車租賃站 明起暫停服務2個月
為配合交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處的停車場車道拓寬工程，萬里野柳地質公園GoShare DOTS電動機車租賃站，將自明日中午12時起暫停服務，預計暫停2個月，恢復營運時間將另行公告，其餘10處共享電動機車站租借服務則不受影響。
交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，GoShare DOTS 定點借還服務是專為青春山海線綠色旅遊量身打造，從淡水一直到貢寮的北海岸沿線，共建置11處共享電動機車租賃站，透過 GoShare App，就能夠在 GoShare DOTS 站點內借還車輛，悠遊青春山海線。
陳明湖指出，萬里野柳地質公園租賃站為配合停車場車道拓寬工程，將自明天中午12時起暫停營運，工程預計2個月，恢復營運時間將另行公告；其餘10站租借服務則不受影響，費率為前15分鐘50元，後續每分鐘2.5元，有關GoShare DOTS共享電動機車租借站的疑問或服務建議，可電洽客服(02)7743-0695詢問。
交通局長鍾鳴時表示，三芝淺水灣、石門白沙灣、金山中角灣、深澳漁港等也設置YouBike租賃站，並結合捷運、鐵路網規畫多達30條公車，轉乘至淡水、三芝、石門、金山、萬里等各青春山海線觀光景點，民眾可用鐵路、公車、自行車、電動機車串起環保友善旅遊路線，推動青春山海線的綠色運輸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言