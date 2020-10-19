野柳地質公園共享機車租賃站 明起暫停服務2個月

為配合交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處的停車場車道拓寬工程，萬里野柳地質公園GoShare DOTS電動機車租賃站，將自明日中午12時起暫停服務，預計暫停2個月，恢復營運時間將另行公告，其餘10處共享電動機車站租借服務則不受影響。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，GoShare DOTS 定點借還服務是專為青春山海線綠色旅遊量身打造，從淡水一直到貢寮的北海岸沿線，共建置11處共享電動機車租賃站，透過 GoShare App，就能夠在 GoShare DOTS 站點內借還車輛，悠遊青春山海線。

陳明湖指出，萬里野柳地質公園租賃站為配合停車場車道拓寬工程，將自明天中午12時起暫停營運，工程預計2個月，恢復營運時間將另行公告；其餘10站租借服務則不受影響，費率為前15分鐘50元，後續每分鐘2.5元，有關GoShare DOTS共享電動機車租借站的疑問或服務建議，可電洽客服(02)7743-0695詢問。