學校午餐多吃魚！漁業署與全國漁會為國小學童加菜

農委會漁業署為推廣食魚文化及漁業知識，與地方政府和產業團體舉辦地產地消及漁業體驗活動，讓民眾接觸台灣水產品，更重視「學童期」兒童正確食魚觀念的養成，今年在台灣20所國小巡迴舉辦「2020鱻旅奇緣-魚味‧尋記」食魚文化推廣講座。

漁業署與桃園市政府教育局在中壢區元生國民小學舉辦活動開跑記者會，由劇團展演食魚文化行動劇及食魚歌唱跳教學，希望讓學童們在輕鬆愉快的氣氛下，認識豐富的國產魚知識。

午餐由中華民國全國漁會（以下簡稱全國漁會）提供食材加菜，讓元生國小等2所學校約2800名師生品嘗「清蒸樹子台灣鯛魚」，漁業署署長張致盛、副署長林國平、桃園市政府教育局局長林明裕、全國漁會總幹事林啟滄、水產試驗所主任秘書曾振德等人到場帶領孩童快樂學習食魚文化。

漁業署表示，2020食魚文化校園講座透過行動劇及互動活動傳達給學童國產魚類知識，透過食魚代言人「小魚貓」導引學童認識國產水產、如何選魚及鼓勵食用當季當地漁產品等，記者會重頭戲現場教唱跳「食魚歌」，透過簡易唱跳的歌曲，讓學童從歌詞中了解吃魚的好處，認識台灣常見的台灣鯛、虱目魚、鰻魚、鱸魚、石斑魚與鯖魚等國產魚種，讓食魚文化教育向下扎根。

漁業署表示，農委會重視學校午餐的食材，不僅從源頭把關農產品衛生安全，要求生產溯源，也努力推動驗證標章，扮演學校午餐食材的守門員，因此輔導全國漁會等單位，推廣國產鮮魚食材供應國小午餐團膳。全國漁會今日也免費提供美味營養的台灣鯛魚片、海菜及虱目魚丸，由學校營養師及廚師精心調味，烹煮成「清蒸樹子台灣鯛」及「海菜虱目魚丸湯」兩道料理，供桃園市元生及自立國小約2800名師生加菜品嘗，讓國產鮮魚幫學童健康及體力加分，共同營造安全安心的食魚環境。