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睡覺大聲打鼾、呼吸暫停或嗆到 恐是睡眠呼吸中止症
如果發現你的家人夜間長期大聲打鼾，睡覺時呼吸會暫停，睡覺中不時會嗆到，合併白天異常疲累，就極為可能罹患所謂的阻塞性睡眠呼吸中止症。中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔內科主任梁信杰表示，台灣民眾有睡眠困擾的比率高達二成多，其中睡眠呼吸中止的佔比保守估計至少數十萬人，睡眠品質不佳是許多現代人共同面臨的困擾。
梁信杰表示，為了提供民眾更好的睡眠健康照護，該院特別設置了睡眠檢查室，睡眠檢查主要服務對象以睡眠呼吸異常，像是打鼾、呼吸中止症、夜間缺氧等，或是在睡覺過程有奇怪肢體動作，如不寧腿或是身體抽搐、磨牙甚至是夢遊等，以及頑固性失眠的鑑別診斷或睡眠週期紊亂等。
檢查流程主要是病患需先經過醫師評估，如果符合檢查條件時，再安排到睡眠檢查室接受整夜「睡眠多頻生理檢查」。執行時，會裝置至少16個頻道生理訊號，分別監測睡覺時的腦波、呼吸、心律、肌肉活動等四大區塊，藉由腦波判讀睡眠深度，透過監測氣流評估呼吸有沒有順暢、是否缺氧等；心電圖偵測夜間是否心律不整，肌電圖偵測肌肉是否有異常活動。另外，也有錄影分析睡眠中姿式改變及動作異常。
梁信杰也指出，最大宗需要檢查的病人是睡眠呼吸障礙疾病，它會在睡覺時發生上呼吸道塌陷，導致短暫呼吸中止因而缺氧，最好儘早尋求專業幫助；如果長時間沒有治療，可能會引發嚴重的心血管疾病、心律不整、高血壓、中風等併發症。民眾可依症狀掛診胸腔內科、神經內科、身心科、耳鼻喉科等，經醫師評估後，協助安排進行睡眠檢查。
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