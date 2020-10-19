國產鹿茸品質優 黃偉哲推薦保證一試成主顧

台南市政府農業局今辦理國產鹿茸記者會，市長黃偉哲表示，國產鹿茸品質大於進口鹿茸，台南市養鹿產業，將運用優勢，走出自己一片天。

農委會調查，全台共有554場鹿場，台南市有66場，大部分集中於佳里、七股及學甲等地，鹿場數量僅次於南投縣；另依據108年農業統計年報資料，全台鹿茸年產量為2萬7203公斤，台南市年產量為4174公斤，產量為全國第二大，採收時間為每年3到5月。

自民國102年7月10日台紐經濟合作協定(ANZTEC)簽署以來，政府逐步開放紐西蘭鹿茸零關稅進口，由鹿茸配額內零關稅(109年公告配額量為2750公斤)過度至114年後將取消配額全面降為零關稅，屆時國產鹿茸在價格將無法取得優勢，但國產鹿茸在採收時間及新鮮品質、安全衛生品管上卻是相對優良，且具備檢疫證明與優良鹿場證明等良好的控管機制。

黃偉哲表示，鹿全身上下都是寶，並且是很好天然食材，台南就有很多鹿茸、鹿肉相關的優質產品，尤其冬天快到了，舉凡鹿肉藥膳包、鹿茸人蔘燉雞、鹿茸燕麥薏仁飲等相關產品，很希望大家一起來體驗看看，不怕貨比貨，只怕不識貨，保證試了就成主顧。