全國餐旅競賽下月移師泰雅渡村 吸引全國餐飲同業報名

2020第六屆台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽，由南投縣旅館同業公會連續6年舉辦，今年將於11月17日於泰雅渡假村進行，主辦單位上午表示，全國各地餐旅學生及業界在職人員報名參賽，目前已有78組153人次參賽，仍陸續報名中；比賽項目分為整床及托盤，歡迎餐飲同學及業界人員互相切磋提升技能。

南投縣旅館同業公會指出，今年競賽仍分為學生組及在職組二大類，學生組則又分為高中組及大專組；比賽項目則分為整床及托盤二項；目前報名高中組整床競賽計有16組，托盤競賽17組；大專組整床競賽13組，托盤競賽12組；在職組部分整床競賽計有12組，托盤競賽8組；全部共有78組153人次參賽，陸續報名中。

理事長林志穎表示，全國旅館盃餐飲服務競爭邁入第6年，已樹立良好傳統；比賽分成整床競賽需依序鋪好保潔墊、床單、棉被及枕頭，以最短時間來完成，儀態儀容、整床速度及美觀平整、安全與衛生，以及夥伴之間的默契；是國內觀光業年度盛事，面對疫情整個大環境的低迷，但目前國旅大爆發，如能持續提升服務品質及水準，將可吸引更多人潮前來南投旅遊。

托盤競賽參賽者須將水倒入水杯，並將酒杯及水杯放置托盤，再以S型的路線行走，最後布置餐桌，評分標準為儀態儀容、托盤平穩度、水量符合程度及托盤物擺置、安全衛生、完成速度。