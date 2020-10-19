快訊

評／當幼教體系強迫「透明」，我們會看見什麼？

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園水情拉警報 今早舉行抗旱應變會議

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫。記者陳夢茹／攝影
經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫。記者陳夢茹／攝影

經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫，鄭文燦會後更直呼「不排除要去求雨」。

鄭文燦表示，桃竹苗地區1.9萬公頃農田實施停灌補償措施，受補償的水稻面積為1.3萬公頃，總經費約10億元，目前已有2成申請，希望萬一10天內有人沒申請完，可以延長申請時間，請中央趕緊訂定出雜糧跟非水稻作物各項農作物的補償標準。

除農業用水外，工業跟民生用水一樣非常吃緊，鄭文燦指出，目前處於「一階段減壓供水」，如水情持續吃緊會進行二階段減量供水、三階會分區供水，今天已有針對各種備援計畫做討論。

鄭文燦盤點，目前桃園市的戰備水井約有100口，水量約3萬7千頓，7個水資源中心的放流水一天約8萬頓，埤塘供水大概還有約3700萬公噸，另外，水利署有購置水質淨化車，日後將在桃園市挑選一處公園，對戰備水井及水質淨化車進行抗旱演練。

工業區部分則請經濟發展局召開工業區供水會議，針對水資源中心放流水如何取用、戰備水井如何開啟、用水大戶可能會限制5％至20％限水計畫，讓廠商們預先了解。

鄭文燦說，石門水庫水位目前下降44%，且近期看起來還沒有颱風要來，水位還在陸續下降中，節水是勢在必行，往後3個月是重要的觀察期。作物節水措施，目前桃市府和水利署一同推動滴灌系統，將對低耗水作物推廣，已匡列前瞻計畫1億元。

至於桃園有部分民眾反映水有土霉味，鄭文燦表示，由於鳶山堰水質受藻類增生影響，臭度增加，他已請平鎮廠、大圳調水，目前採取調水並增加添加活性碳，近期已無再接獲投訴。

會後鄭文燦說，前幾天有遇到基隆市長林右昌，林右昌說希望不要有颱風，但他卻希望颱風趕緊進來桃園，他說，之前有去石門水庫求過雨，不排除要再去一趟。

經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫。記者陳夢茹／攝影
經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫。記者陳夢茹／攝影
經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫。記者陳夢茹／攝影
經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 石門水庫 水利署

延伸閱讀

鄭文燦酸不沾鍋 侯友宜：公務員出身做事不看顏色

外界關注是否選總統 鄭文燦：現在任務是做好市長

影／鄭文燦酸「很會躲」侯友宜回應：只是專心市政

TOYOTA全台動員萬人淨灘 每1支寶特瓶捐10元做公益

相關新聞

北北基宜大雨特報！颱風估周三形成 共伴效應恐致暴雨

北北基宜大雨特報，沙德爾颱風估周三形成。中央氣象局說，若與東北風產生共伴效應，要慎防劇烈雨勢。

一年狠瘦20公斤 Dcard共同創辦人林裕欽從夜貓子變成晨型人

他花一年的時間從91公斤瘦到71公斤；他從夜貓子變成晨型人，大量閱讀管理書籍；他是《富比士》2020年度亞洲「30 Under 30」名人榜科技領域類別中，台灣唯一上榜者。今年28歲的Dcard共同創辦人林裕欽，如何自我大改造，變身為成功領導人？

受不了東北部陰雨綿綿？ 彭啟明：類似天氣還有好幾個月

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，本周仍為東北風型態，周三、四東北部水氣轉多。針對很多人受不了東...

一張圖看天氣！東西兩樣情 熱帶系統周三恐挾大雨來台

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，近期東北風影響，台灣天氣「東西兩樣情」，迎風面北部、宜蘭、花蓮雨幾乎沒停過，整...

竹北站今早近300人申請停灌補償 農民：有補也好

因應水情嚴峻，農委會14日宣布桃竹苗1.9萬公頃農田停灌，停灌補償作業從17日起為期10天，今天進入申請第3天，上午就陸...

汙染物累積+臭氧濃度上升 南部空品連三天亮橘燈

南部空品連三天橘色警戒！環保署表示，今天環境風場為東北風，竹苗以北地區擴散條件普遍良好，惟北部沿海局部地區及離島受微量境...

桃園水情拉警報 今早舉行抗旱應變會議

經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各...

桃竹苗停灌休耕影響稻米產業鏈 米穀公會五問農委會

農委會宣布因應可能旱象，桃竹苗1.9萬公頃即日起休耕，每公頃14萬元；其他的作物也全部都有補償近期公布；中華民國米穀公會...

台韓作家女力爆發！俗女、怨女故事為何大家最愛看？

2019年韓國和台灣各有一部大熱的女性影視作品，而且都是從文學改編而來。韓國的《82年生的金智英》和台灣的《俗女養成記》難得地讓台韓文壇出現同步的議題，原著作家趙南柱和江鵝也剛好同為六年級（1970年世代）後段班的女性。無獨有偶，今（2020）年台灣文壇另位六年級女作家劉芷妤，以一本女性主義掛帥的短篇小說《女神自助餐》引起熱議。

每年兩萬多人中風後失智 國衛院發現這指標可預知

台灣每年有八萬人腦中風，其中三成後續會被診斷出失智症，大約是2萬4000多人。國家衛生研究院與林口長庚醫院失智症中心合作...

小七開賣「阜杭豆漿」美食 估帶動相關業績四成

超商雙雄今年以來聯手知名餐飲品牌，開發出不少新的聯名商品，帶動鮮食業績表現。看好台式早餐商機，統一超（2912）旗下7-...

60歲後肌肉流失加快 物理治療師教你不讓肌少症上身

老人家因身體退化少動或不動，加速肌肉量減少，結果因此更害怕會跌倒降低活動量，產生惡性循環。衛生福利部基隆醫院復健科物理治...

熱門新聞

一張圖看天氣！東西兩樣情 熱帶系統周三恐挾大雨來台

北北基宜大雨特報！颱風估周三形成 共伴效應恐致暴雨

唐綺陽星座運勢週報：天蠍勿踩人底線 處女有投資機會

國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

追打流感疫苗「公費沒貨 自費搶嘸」

未來一週東北風續影響 颱風沙德爾最快20日生成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。