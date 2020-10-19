桃園水情拉警報 今早舉行抗旱應變會議

經濟部水利署、行政院農委會農田水利署、自台水公司及桃園市政府等單位，今天召開桃園市抗旱應變會議，由市長鄭文燦主持，討論各種抗旱備援計畫，鄭文燦會後更直呼「不排除要去求雨」。

鄭文燦表示，桃竹苗地區1.9萬公頃農田實施停灌補償措施，受補償的水稻面積為1.3萬公頃，總經費約10億元，目前已有2成申請，希望萬一10天內有人沒申請完，可以延長申請時間，請中央趕緊訂定出雜糧跟非水稻作物各項農作物的補償標準。

除農業用水外，工業跟民生用水一樣非常吃緊，鄭文燦指出，目前處於「一階段減壓供水」，如水情持續吃緊會進行二階段減量供水、三階會分區供水，今天已有針對各種備援計畫做討論。

鄭文燦盤點，目前桃園市的戰備水井約有100口，水量約3萬7千頓，7個水資源中心的放流水一天約8萬頓，埤塘供水大概還有約3700萬公噸，另外，水利署有購置水質淨化車，日後將在桃園市挑選一處公園，對戰備水井及水質淨化車進行抗旱演練。

工業區部分則請經濟發展局召開工業區供水會議，針對水資源中心放流水如何取用、戰備水井如何開啟、用水大戶可能會限制5％至20％限水計畫，讓廠商們預先了解。

鄭文燦說，石門水庫水位目前下降44%，且近期看起來還沒有颱風要來，水位還在陸續下降中，節水是勢在必行，往後3個月是重要的觀察期。作物節水措施，目前桃市府和水利署一同推動滴灌系統，將對低耗水作物推廣，已匡列前瞻計畫1億元。

至於桃園有部分民眾反映水有土霉味，鄭文燦表示，由於鳶山堰水質受藻類增生影響，臭度增加，他已請平鎮廠、大圳調水，目前採取調水並增加添加活性碳，近期已無再接獲投訴。