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竹北站今早近300人申請停灌補償 農民：有補也好
因應水情嚴峻，農委會14日宣布桃竹苗1.9萬公頃農田停灌，停灌補償作業從17日起為期10天，今天進入申請第3天，上午就陸續有200多名農民到農田水利署新竹管理處竹北站辦理補助登記。
竹北站長賴穎萱表示，今天還沒8點，農民就已經陸續來排隊辦理補助登記，早上已經陸續來200至300人，前兩天雖然是假日，但工作站都有加班，申請人數大概都有100多人。
賴穎萱指出，來申請的農民幾乎都以水稻為主，雜糧部分因政府沒有說一定能補助，但竹北站全部案件都有受理，如果政府接下來有補助雜糧的政策，就可以立刻執行。
至於有農民朋友反映不識字，申請困難，賴穎萱也說，不識字的農民，可以讓工作人員用電腦系統刷身分證條碼，就可以知道有無實際耕作，而填寫部分，現場也都有專人教學協助。
賴穎萱說，若農民單純自己是地主、自己耕作，填寫資料只需花費5到10分鐘就可完成，如果代耕的大概要30分鐘，因為還要填寫地主資料，因補助是針對實際耕作者，所以代耕的手續會比較繁雜。
現場填寫資料的73歲曾姓農民表示，他8歲就跟著家人一起務農，至今已經60多年，過去他曾碰到3次嚴重旱災，稻子要出穗時沒有水可以灌溉，而他種植1甲地，肥料、秧苗加上工錢，成本約10萬元，這次補助14萬雖然沒有很多，「不過以前都沒補助，現在有補貼也好。」
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