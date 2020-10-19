桃竹苗停灌休耕影響稻米產業鏈 米穀公會五問農委會

農委會宣布因應可能旱象，桃竹苗1.9萬公頃即日起休耕，每公頃14萬元；其他的作物也全部都有補償近期公布；中華民國米穀公會認為，這說明了農民的稻子全賣給政府了，政府要如何處理，應該明確提出，農民不能領了補助又不耕鋤，若又等著把這些缺水的稻穀賣到市場，產業會亂套陷入泥沼中。

中華民國米穀公會理事長李榮福表示，因石門水庫要先供應大北部地區民生用水及工業用水，所以先停灌桃竹苗地區的農田，太過倉促的決策，配套措施沒考慮清楚，可能後遺問題很多，每公頃14萬元涵蓋農家賺款的105％，及農民的生產成本，但沒考量到稻米產業的中下游輔導。

李榮福說，補償是要補助農民地主，還是實際耕作者？面對田中將收成的稻米要耕除、還是任由它成長？政府公糧要否收購？契作的稻農如有跟通路商訂契約的，甚至有外銷訂單的是否有違約責任？乾燥中心和收購公糧業者的生計如何計算？種種因素都會影響產業的生存，和市場價格。

他表示，停灌區農民一手請領補償，一方等收成，但這些災害穀政府又沒處理，到頭來是否會影響整體稻米產業，認為這都應該考量進去。

曾獲得全國名米冠軍的竹北稻農田守喜表示，當初農團、環團，反中科搶水、反怪手毀田，結果這些人換了位置，也沒人說些什麼，很多人換了位置就換了腦袋，水利會改了官派，當初說灌區內、灌區外都有水吃，這才說了多久的事情，「話都還熱熱的」。

田守喜說，他有三公頃稻作自營糧，現在正是關鍵的時刻，付出了心血，最後一個月要棄耕很心疼無奈，他仍會想辦法找水，看可不可以把稻田救起來，這次沒有收成，就要到明年7月才有他的米可以賣；法規規定農業用水排第二，但政府犧牲農民把水給工業，顯示政府一點都不重視農業。