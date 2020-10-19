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每年兩萬多人中風後失智 國衛院發現這指標可預知

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為林口長庚醫院失智症科主任陳怡君、國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗、國衛院院長梁賡義。記者邱宜君／攝影
左起為林口長庚醫院失智症科主任陳怡君、國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗、國衛院院長梁賡義。記者邱宜君／攝影

台灣每年有八萬人腦中風，其中三成後續會被診斷出失智症，大約是2萬4000多人。國家衛生研究院與林口長庚醫院失智症中心合作，領先國際，找到第一個中風後失智症高度相關的生物標記。經過更多研究驗證，以後可能用抽血就可提前找出中風後失智的高風險群，生物標記的發現也為預防失智的藥物研發帶來曙光。

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗表示，腦中風是失智症的危險因子，因為三分之一腦中風患者會伴隨認知功能障礙，第一次中風者一年內有7%會發生失智症，復發性腦中風後失智症比例更高達41%，所以一旦發生腦中風，失智變化將提前，可能從70歲提早到65歲。

研究團隊發現存在於腦部神經突觸及膠質細胞的D型胺基酸的氧化酶（DOA），是可望預測中風後失智的生物指標。當缺血或出血性腦中風發生，大量興奮性的神經傳導物質將破壞神經細胞，推測DOA則會增加腦部的氧化壓力，加速神經細胞破壞，導致失智症。

研究比較71位健康個案與73位中風後的病人，發現腦中風以後失智症患者，血漿中DOA濃度顯著上升，是正常濃度的1.5到2倍，而且DOA濃度越高的中風患者，後來認知功能越差。近一步分析發現，患者血中DOA濃度要是超過325個單位（ng/ml）就有高達75％機會可能會失智。

劉玉麗表示，團隊將進行更多研究驗證，希望未來能應用於預測失智風險、診斷腦部血管病灶嚴重程度、早期診斷血管性失智、失智症分類及精準醫療。更重要的是，如果能找出透過DOA找出導致血管性失智，或許能研發出預防或治療中風後失智症的藥物。

林口長庚醫院失智症科主任陳怡君表示，隨著醫療進步，腦中風死亡率逐年下降，後續肢體無力恢復後，失智症部分常被忽略掉。其實中風後失智的患者中，三分之一是中風前就有失智情況，三分之一是中風後一到兩個月內發生失智症狀，另外三分之一則是中風後長期持續發生認知功能下降。

陳怡君表示，腦中風後失智症有別於阿茲海默症的記憶力衰退，主要表現在注意力、事情處理能力、額葉執行功能、學習能力與記憶力、語言功能、視覺感知能力，動作計畫與肢體運用，社會認知等功能的下降。

陳怡君指出，曾發生過小中風者失智風險是不曾發生者的20倍，家人要密切留意其認知功能變化，如果沒有中風病史卻出現上述症狀，也要懷疑可能曾經發生過小中風，積極就醫檢查，可能需要服用抗血栓藥物，以預防多次中風。陳怡君提醒，目前失智還沒有有效藥物可用，因此預防失智更形重要，務必及早戒菸、控制三高和肥胖，可以同時預防中風和失智症。

失智症 腦中風 患者

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