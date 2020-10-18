一張圖看天氣！東西兩樣情 熱帶系統周三恐挾大雨來台

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，近期東北風影響，台灣天氣「東西兩樣情」，迎風面北部、宜蘭、花蓮雨幾乎沒停過，整天感受又濕又涼。背風面的中南部則是天天迎接秋日暖陽，白天有點熱，夜晚清晨又有些涼，東南部則界於兩者之間，預計這樣的天氣仍會維持到下周。

氣象局說，未來一周的天氣持續受東北風影響，但要留意南方水氣北上影響台灣。目前菲律賓東方的大低壓帶環境中有低氣壓正在發展醞釀，模式資料顯示，此低壓系統未來將逐漸發展並朝西移動，預計在周三、周四左右會通過菲律賓呂宋島進入南海。

氣象局說，這段期間，此遠在南方的系統可能會為台灣附近帶來一些水氣，加上此時台灣附近東北風較為強勁，因此迎風面地區降雨強度會增加，基隆北海岸、宜蘭地區留意有局部大雨發生的機率，其他各地雲量也增多。

氣象局強調，熱帶系統的發展有其不確定性，連帶影響到台灣附近水氣的多寡、對各地天氣影響的程度，因此要留意未來一周最新天氣預報。目前預報下周日水氣有減少趨勢，僅迎風面的大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他各地為多雲到晴。