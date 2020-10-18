醫材比價新制空白即超過極端值 未來將列治療成效

為管理自付差額醫材收費，健保署與各大醫學會研議功能分類，並由各科醫學會分別訂定收費「極端值」，原訂九月底前輔導收費逾過極端值的醫療院所完成降價，但目前還有卅多家院所尚未重新登錄或更新價格。

健保署將輔導期程延至本月廿日晚間十二時，廿一日起，民眾在醫材比價網查詢，如果看到價格欄空白，就代表該院所此項收費超過極端值，網站上也會註明欄位空白代表的意義。健保署指出，醫材比價網將持續進化，未來會顯示各院所治療成果，幫助民眾了解醫療專業的價值和效益。

健保署長李伯璋表示，原本預計中秋節過後，也就是十月六日公告，不過當時發現有卅多家院所還沒完成，所以輔導期放寬到廿日。健保署分區業務組、各專科醫學會都有持續了解還沒登錄的原因，協助解決困難。

對於部分臨床醫師反彈，李伯璋表示，將廣納各種不同聲音，瞭解基層醫師訴求，新制上路後，對眼科、骨科及心臟內科等科別可能會有影響，但健保署全力避免劣幣逐良幣的狀況，讓國人都有機會用到最好的醫材。

另外，健保署正統計各醫院使用各種醫材的治療成效，例如各家醫院執行健保心血管支架、塗藥支架等手術的治療成果，讓病友在選擇醫院醫師時，除了醫材費用，還能知道醫師技術如何。