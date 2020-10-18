新竹夫婦入住雲林某旅館 竟遭安排入住防疫樓層

一對新竹夫婦17日到雲林旅遊，旅館人員竟誤認是檢疫民眾，安排入住防疫樓層，他們驚覺不對退房並向雲林縣府投訴。衛生局說，已輔導旅館遵守防疫規範，投訴者入住時未遇到其他檢疫民眾。

雲林縣政府1999便民服務專線昨天接到投訴電話，一對來自新竹的夫婦說，他們到雲林遊玩，透過網路訂旅館，入住時卻被安排到奇怪樓層，他們覺得不對勁，打電話詢問旅社主管，才知住到檢疫房間，趕緊要求退房離開。

雲林縣衛生局長曾春美表示，接獲投訴後，馬上到這家旅館瞭解，原來是櫃台小姐弄錯了，把遊客誤認為是要檢疫民眾。衛生局已輔導此間旅館務必遵守防疫分流、分時、分區的規範，也會不定時來查核。

曾春美表示，這間防疫旅館建築為兩層樓，兼營商務和汽車旅館兩種房型，商務房用來接待檢疫民眾，一般旅客則入住汽車房，櫃台小姐錯誤引導投訴夫妻至商務房時，當下並無檢疫民眾同時入住及使用電梯。