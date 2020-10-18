國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

為了購買實名制口罩，已有506.4萬人下載「全民健保行動快易通」並登入「健康存摺」。「健康存摺」最近有新功能，可看到過去三年就醫次數、部分負擔金額、還有醫療院所申請的健保點數，不少人過去對於所使用的健保資源毫無概念，登入看了才發現原來健保這麼給力。

平時很少就醫、30幾歲的陳小姐查閱「就醫簡歷」發現，今年因為做了高階影像檢查，健保點數較去年暴增10倍，去年才2000多點，今年逼近2萬3000點，不過這兩年部分負擔金額都差不多，只有600多元。陳小姐透過健康存摺的眷屬功能，查看曾罹癌母親之就醫簡歷，發現母親前兩年身體狀況比較複雜，就醫次數高，年度健保點數都超過5萬點，部分負擔則都落在7000元左右。

衛福部健保署資訊組副研究員陳孜瑜表示，以前健康存摺的健保點數紀錄散落在單筆的就醫紀錄中，後來經署長李伯璋建議，透過就醫簡歷將年度統整和單次都呈現出來，希望能幫助民眾更容易理解，這是今年八月上線的新功能。

陳孜瑜表示，民眾可以看到最近三年每年度的就醫次數、使用的健保點數、所繳交的部分負擔，還能依照自訂篩選條件，查看就醫歷程。至於就醫點數還要經過各區總額結算，才能得知實際金額，不過以往年一點0.9元去估算，民眾將年度就醫點數乘以0.9，所得的數值，大約就等於那一年用了健保多少錢。不過像是屬於行政費用的掛號費、自費就醫等醫療支出，因不屬於健保範圍，就醫簡歷就沒有呈現。

數據的解讀上，還有幾點需要注意。陳孜瑜說，就醫次數的計算方式並不是根據有無過卡，而是當次就醫有使用健保給付的才會算一次就醫。所以產檢、塗氟、子宮頸抹片、流感疫苗、健兒門診等，因為是由其他政府機關預防保健預算所支應的部分，健保只是代辦，這些就醫次數也不會算在內。另外，屬於同一療程的例如復健療程，是整個療程算為一次就醫，不過療程中每次所使用的醫療服務點數都會計入。

健保資料顯示，全國每人就醫費用每年正在成長，過去五年內增加17.5%，去年平均每人就醫費用為3萬2185點。重大傷病、癌症、肝病、洗腎、呼吸器依賴的民眾醫療利用率較高，其年度費用也較一般人高，重大傷病者費用約為一般人的7倍、癌症和肝硬化都約為6倍、洗腎約為20倍，呼吸器依賴約為25倍。

陳孜瑜表示，大部分人對於醫療成本沒有概念，看了就醫簡歷的醫療點數都會嚇一跳。希望就醫簡歷能幫助民眾了解，好好照顧自己的健康，就是幫助健保資源永續、有效運用；當健康出狀況、有需要的時候，健保也會照顧的更多。