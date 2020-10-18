快訊

普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
近五年國人平均醫療費用。製表／記者邱宜君
近五年國人平均醫療費用。製表／記者邱宜君

為了購買實名制口罩，已有506.4萬人下載「全民健保行動快易通」並登入「健康存摺」。「健康存摺」最近有新功能，可看到過去三年就醫次數、部分負擔金額、還有醫療院所申請的健保點數，不少人過去對於所使用的健保資源毫無概念，登入看了才發現原來健保這麼給力。

平時很少就醫、30幾歲的陳小姐查閱「就醫簡歷」發現，今年因為做了高階影像檢查，健保點數較去年暴增10倍，去年才2000多點，今年逼近2萬3000點，不過這兩年部分負擔金額都差不多，只有600多元。陳小姐透過健康存摺的眷屬功能，查看曾罹癌母親之就醫簡歷，發現母親前兩年身體狀況比較複雜，就醫次數高，年度健保點數都超過5萬點，部分負擔則都落在7000元左右。

衛福部健保署資訊組副研究員陳孜瑜表示，以前健康存摺的健保點數紀錄散落在單筆的就醫紀錄中，後來經署長李伯璋建議，透過就醫簡歷將年度統整和單次都呈現出來，希望能幫助民眾更容易理解，這是今年八月上線的新功能。

陳孜瑜表示，民眾可以看到最近三年每年度的就醫次數、使用的健保點數、所繳交的部分負擔，還能依照自訂篩選條件，查看就醫歷程。至於就醫點數還要經過各區總額結算，才能得知實際金額，不過以往年一點0.9元去估算，民眾將年度就醫點數乘以0.9，所得的數值，大約就等於那一年用了健保多少錢。不過像是屬於行政費用的掛號費、自費就醫等醫療支出，因不屬於健保範圍，就醫簡歷就沒有呈現。

數據的解讀上，還有幾點需要注意。陳孜瑜說，就醫次數的計算方式並不是根據有無過卡，而是當次就醫有使用健保給付的才會算一次就醫。所以產檢、塗氟、子宮頸抹片、流感疫苗、健兒門診等，因為是由其他政府機關預防保健預算所支應的部分，健保只是代辦，這些就醫次數也不會算在內。另外，屬於同一療程的例如復健療程，是整個療程算為一次就醫，不過療程中每次所使用的醫療服務點數都會計入。

健保資料顯示，全國每人就醫費用每年正在成長，過去五年內增加17.5%，去年平均每人就醫費用為3萬2185點。重大傷病、癌症、肝病、洗腎、呼吸器依賴的民眾醫療利用率較高，其年度費用也較一般人高，重大傷病者費用約為一般人的7倍、癌症和肝硬化都約為6倍、洗腎約為20倍，呼吸器依賴約為25倍。

陳孜瑜表示，大部分人對於醫療成本沒有概念，看了就醫簡歷的醫療點數都會嚇一跳。希望就醫簡歷能幫助民眾了解，好好照顧自己的健康，就是幫助健保資源永續、有效運用；當健康出狀況、有需要的時候，健保也會照顧的更多。

健康存摺最近又有新功能「就醫簡歷」，可看到過去三年每年就醫次數、部分負擔金額、還有醫療院所申請的健保點數。圖／擷取自健康存摺
健康存摺最近又有新功能「就醫簡歷」，可看到過去三年每年就醫次數、部分負擔金額、還有醫療院所申請的健保點數。圖／擷取自健康存摺
健康存摺最近又有新功能「就醫簡歷」，可看到過去三年每年就醫次數、部分負擔金額、還有醫療院所申請的健保點數。圖／擷取自健康存摺
健康存摺最近又有新功能「就醫簡歷」，可看到過去三年每年就醫次數、部分負擔金額、還有醫療院所申請的健保點數。圖／擷取自健康存摺

健保 流感疫苗 癌症

延伸閱讀

明年費率漲至5.17%救健保 學者：拖越久要漲越多

漲健保費率難 楊志良：不信蔡英文擋得住財團壓力

台東流感疫苗剩不多 衛生局：先問再排隊

風田沒健保醫藥費八千多元　網友：國外價錢翻倍「珍惜台灣資源」

相關新聞

普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

台鐵普悠瑪列車2018年10月21出軌翻覆造成18死、215人傷，運安會原訂明天舉辦最終調查報告記者會但臨時喊卡，今天與...

昨連三震致關子嶺溫泉量暴漲？ 學者：待調查

台南昨晚連續發生3起淺層強震，且震央都在東山山區，造成人心惶惶，還有民眾發現震央附近的白河關子嶺風景區，20多天前曾傳溫...

北捷1160萬元常客回饋金逾期未領 補加值延至明年4月

台北捷運推出常客優惠回饋金，為維護乘客權益，即日起將回饋金自動加值有效期間，從原先的6個月延長為1年，同時主動透過「台北...

普悠瑪記者會「怕家屬傷心」停開 董家大姐批亂扣帽子

台鐵普悠瑪列車2018年10月21出軌翻覆造成18死、215人傷，運安會原訂明天舉辦最終調查報告記者會但臨時喊卡，今天與...

明年費率漲至5.17%救健保 學者：拖越久要漲越多

2020年公共衛生聯合年會今舉辦全民健保論壇，政治大學創新國際學院副院長連賢明指出，相較其他國家，台灣健保嚴格控管支出，...

國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

為了購買實名制口罩，已有506.4萬人下載「全民健保行動快易通」並登入「健康存摺」。「健康存摺」最近有新功能，可看到過去...

地震多能量未釋放 未來大地震風險高

台灣近來發生多起地震，17日晚間台南又發生3連震，對此，中研院地球科學所兼任研究員汪中和18日表示，目前台南發生的地震都是小地震，不用太過擔心，但因從2018年9月以後至今年9月的有感地震次數與長期平

新北勞工好聲音 侯市長現身高歌

第15屆勞工之星歌唱冠軍爭霸戰於今日展開，20位入圍總決賽的參賽者們均盛裝打扮出席，為觀眾帶來視覺與聽覺的饗宴，台下更有親友團與啦啦隊，手拿看板高聲為參賽者熱情應援，新北市長侯友宜也現身高歌，炒熱現場

【今日精摘】普悠瑪調查爆「保密爭議」／雙北水情暫獲緩解

台鐵普悠瑪2018年10月21出軌翻覆造成18死、215人傷，運安會今天下午則提前與普悠瑪家屬說明調查內容，不過家屬批評，今天運安會在與家屬會面前，竟要求簽署「保密切結書」，也禁止錄音影不得與媒體說明任何調查報告內容，家屬紛紛拒簽，批評運安會搞小動作。

普悠瑪事故調查出爐 家屬提11問

運安會19日將公布普悠瑪事故調查報告，今天召開家屬說明會議。會議經過2小時30分後，家屬董小羚說，會議仍停留在事發經過，...

交通部重視離島居民交通權益 持續提供良好疏運

交通部一直以來對包括澎湖、金門及馬祖等離島居民行的權益都非常的重視，對於相關的交通建設均持續投資，由於離島地區對外交通主...

未來一週東北風續影響 颱風沙德爾最快20日生成

中央氣象局今天表示，未來一週持續受到東北風影響，桃園以北與東半部等迎風面持續有降雨機會，尤其颱風沙德爾最快20日生成，2...

熱門新聞

深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級

熱量高於鹽酥雞！營養師曝「最肥宵夜」 網嚇壞：不敢再吃了

台南連3震都在這 氣象局：上次這麼大是25年前恐有餘震

影／地震前兆？關子嶺溫泉頭出水量暴增10倍

晚上3小時連震3次 台南東山居民嚇破膽

殺破狼周運勢／雙子、水瓶工作不順 雙魚小心錢有去無回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。