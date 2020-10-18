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普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

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普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
普悠瑪事故家屬董家大女兒董小羚（右）。記者吳姿賢／攝影
普悠瑪事故家屬董家大女兒董小羚（右）。記者吳姿賢／攝影

台鐵普悠瑪列車2018年10月21出軌翻覆造成18死、215人傷，運安會原訂明天舉辦最終調查報告記者會但臨時喊卡，今天與家屬「閉門會議」說明調查報告內容，總共歷時4.5小時才結束，普悠瑪事故家屬董家大女兒董小羚表示，對於運安會調查報告「可接受」但不夠完整，至於事故發生原因，報告指向「多個客觀因素所串起」，並非單一原因。

運安會與家屬會議在今天晚上6時結束，董小羚會後接受訪問表示，運安會調查報告沒有說明事故發生主因，而是由「很多個客觀因素串起來」，並非單一原因，她對此結論認同，一開始外界以為是司機超速，最後才陸續發現台鐵零件故障、六年沒保養等等，確實是很多原因造成事件發生。

董小羚說，運安會報告比較客觀，「但很完整是談不上」，因為很多政府單位的資料、事證並不是這麼好拿，而且火車如何驗收、台鐵實際驗收作法、多少單位下去驗收、驗收單位是否確實百分百驗收，「還是簽個名就出去了？」這些都還有疑慮。

董小羚指出，運安會也提到，日商曾交給台鐵保養手冊，其中提醒主風缸若過熱的話必須清理散熱器，但台鐵六年來都沒有完善保養，散熱器上都是羽毛、雜草，這也是翻車的眾多原因之一，因為無法散熱、溫度過高，導致動力上不來，但主風缸有八個，主風泵卻壞掉兩個，因此根本無法支撐。

董小羚說，對此份調查報告「可以接受」，運安會也強調成立目的在於預防下次重大運輸事故發生，不是為了咎責或處罰而設立，只是法院判決也要參考調查報告，說法仍有點矛盾。

明天運安會原本要召開記者會說明最終調查報告，但臨時喊卡，引發家屬不滿，董小羚說，剛才在會上請教運安會主委楊宏智，他說如果要開記者會還是可以開，但不必趕著明天開。

台鐵 事故 記者會

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