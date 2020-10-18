地震多能量未釋放 未來大地震風險高

台灣近來發生多起地震，17日晚間台南又發生3連震，對此，中研院地球科學所兼任研究員汪中和18日表示，目前台南發生的地震都是小地震，不用太過擔心，但因從2018年9月以後至今年9月的有感地震次數與長期平均值相比偏低，代表板塊擠壓能量長期未能好好釋放，未來全台發生大地震風險高。

須留意六甲斷層

台南從從8月以來，已發生多起最大震度超過4以上的地震，且地震震央集中在六甲區和東山區，汪中和表示，目前台南發生的地震都是小地震，主要為釋放板塊擠壓的能量，不用太過擔心，但需要留意是否為大地震的前兆；由於六甲區和東山區附近斷層數量多，需要經過詳細觀測，才能判斷地震是否是受到六甲斷層的板塊運動影響。

汪中和指出，從氣象局發布的資料來看，這次震央位於六甲斷層西邊的斷層上，因地殼持續受到擠壓，未來是否會影響到六甲斷層還需要觀察，附近的新化斷層也需要注意；若六甲斷層活動，恐造成6至7級的大地震。

「除了1964年的白河大地震，過去台灣西南部還發生過多起強烈地震，包括新化地震、中埔地震等。」汪中和指出，台灣位於板塊擠壓的地質活動帶，因此地震發生頻繁，加上台南位於板塊擠壓應力最強軸線的南側，未來還是有可能持續出現地震。

發生大地震風險高

汪中和表示，從2009年1月迄今，全台一個月平均發生約57次有感地震，但據觀測結果，從2018年9月以後至今年9月的有感地震次數平均值為30.8，與長期平均值相比偏低，代表板塊擠壓能量長期未能好好釋放，未來全台發生大地震風險高，「其中以位於擠壓軸線兩側的風險最高。」

「先天地質條件讓台灣地震發生頻繁。」汪中和說，在大地震發生前，可能會出現小地震作為前兆，加上台灣近2年板塊擠壓能量未能好好釋放，未來台灣發生大地震風險很高，尤其以位於板塊擠壓應力最強軸線兩側的台灣中南部機率最高，而台北都會區因為人口最密集，加上位於活動斷層，且過去也曾發生過大地震，這兩地方須特別留意。

汪中和提醒，民眾應提高警覺，做好防震相關準備，例如準備好緊急避難包。他也建議，民眾可以從網路上下載防災手冊進行查閱，或上台灣地震網，查詢地震關資料。

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