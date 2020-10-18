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昨連三震致關子嶺溫泉量暴漲？ 學者：待調查

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
台南昨晚連續發生3起淺層強震，且震央都在東山山區，造成人心惶惶。圖／擷取自氣象局官網
台南昨晚連續發生3起淺層強震，且震央都在東山山區，造成人心惶惶。圖／擷取自氣象局官網

台南昨晚連續發生3起淺層強震，且震央都在東山山區，造成人心惶惶，還有民眾發現震央附近的白河關子嶺風景區，20多天前曾傳溫泉水異常爆量，讓人聯想為地震前兆，中正大學地震所教授石瑞銓表示，有可能與地震有關，但依目前的氣象局監測、衛星定位資料研究，還無法做到預測。

石瑞銓表示，昨天發生地震震央位於六甲斷層西邊的小斷層，受地層擠壓造成破裂，的確有可能導致地下水暴漲或漸少，因地下水流動於縫隙中，一旦受到擠壓，會像銅鑼燒的紅豆被擠出來，但也有可能分開，不過地下水量造成原因很多，現在只能事後發生才知道。

昨天連三次地震讓人擔心是否影響六甲斷層地殼穩定度，石瑞銓表示，有資料顯示，300多年前曾發生一次六甲地震，但因當時地震無科學根據，僅有從雲林、嘉義、台南等地蒐集而來的文史資料，影響程度有待觀察。

氣象局指出，昨晚8點07分發生芮氏規模4.2、深度13公里地震，11點3分又接連發生規模5.2、深度11.2公里，11點5分規模4.7、深度12.3公里，3個淺層地震，最大震度都是4級，許多民眾被嚇得衝出門，還有人在臉書分享「回想起921大地震的恐怖景象、養的狗提前亂吠」等。

台南昨晚連續發生3起淺層強震，且震央都在東山山區，造成人心惶惶。圖／聯合報系資料照片
台南昨晚連續發生3起淺層強震，且震央都在東山山區，造成人心惶惶。圖／聯合報系資料照片

921大地震 地下水 氣象局

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