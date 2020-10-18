衛福部疫苗喊卡 基層診所：很難想像中央居然沒多買
流感疫苗臨時喊卡，引發民間不滿，台南市基層醫師表示，衛福部今年採購的疫苗確實太少，而疫苗大約是在今年2、3月間就已訂貨，當時已有新冠肺炎的疫情出現，而台南市不少基層醫師當時都已預想到年底感冒疫苗可能會搶打，而提高不少訂貨量，很難想像衛福部居然訂貨量沒有增加，「防疫不是視同作戰嗎？沒有疫苗沒有武器怎麼打仗？」
台南市基層醫師指出，目前基層診所的流感疫苗情況是「公費的沒到貨、自費的已打完」，少數診所還有一些自費疫苗，但也撐不了多久，一名中西區診所醫師表示，往年自費的市場大約到隔年的農曆年前，都還會有人打，像是回台過年的台商等，但今年疫苗月底前自費的就會全部用光，有需要的人有錢也打不到。
診所醫師表示，衛福部在16日公布50-64歲公費暫停後，昨天診所大多都有開，已有很多人來搶最後為數不多的自費疫苗，甚至有65歲以上的患者明明可以打公費疫苗，但表示「不知道哪裡還有疫苗，懶得找，乾脆1000元自己花」，寧願打自費，也讓自費加速用磐。
多名醫師指出，衛福部往年都是訂600多萬劑的疫苗，今年的數量還是差不多，碰到新冠肺炎疫情「當然會不夠」，不少醫師在今年初訂疫苗時，都有多訂兩、3成，沒想到衛福部卻沒有，部長陳時中還說「沒想到這麼多人來打」，說法實在很難理解。
但台南市診所協會理事長鄭熙騰表示，買疫苗年初就要訂購，實在很難準確判斷年底的需求量，可以理解衛福部不敢多買疫苗，像有一年因為傳出疫苗注射後有人出現不良反應，結果整個滯打，疫苗最後只好丟掉。
他表示，今年除了疫情影響外，還有媒體不斷報導，加再上今年全面都是四價疫苗效果更好，都會增加民眾注射的意願，衛福部此時暫停50-64歲的注射，雖然有人會不滿，但衛福部「有反應總比沒反應好」，即早因應調度，以免重症及65歲以上高危險群反而沒注射 ，反正之前50-64歲的注射量很大，已達到群體保護的效果，加上目前還沒有流感疫情，大家不必太緊張。
台南市本周六、日社區裡都還有排程的流感疫苗注射，原本是50歲以上都能打，臨時改為65歲以上，衛生局長許以霖今天特別一站站地前往說明，擔心有人不知道還是到現場會有爭議，還有今天到現場而不能打的人不多。
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