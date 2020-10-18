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新北勞工好聲音 侯市長現身高歌

台灣醒報 / 記者楊澍╱台北報導
新北市長侯友宜出席勞工之星歌唱冠軍爭霸大賽。（photo by楊澍/台灣醒報）
新北市長侯友宜出席勞工之星歌唱冠軍爭霸大賽。（photo by楊澍/台灣醒報）

第15屆勞工之星歌唱冠軍爭霸戰於今日展開，20位入圍總決賽的參賽者們均盛裝打扮出席，為觀眾帶來視覺與聽覺的饗宴，台下更有親友團與啦啦隊，手拿看板高聲為參賽者熱情應援，新北市長侯友宜也現身高歌，炒熱現場氣氛！

今年的勞工之星歌唱大賽共有529位選手報名參加，經過多場初賽及複賽的激烈競爭，成功晉級決賽的魅力之星、活力之星各10位，今天將角逐冠軍歌王、歌后。新北市長侯友宜與去年的兩位冠軍巫鴻裕、佘秀琴，在活動代言人「孔鏘老師」的伴奏下，一同高歌「愛拼才會贏」，祝福大家可以開心享受比賽，並對20位入圍的參賽者表示佩服之意。

20位參賽者中，其中有不少是熟面孔；去年決賽季軍張瑞玲、二度入圍的黃禾楓以及首次參賽就晉級的蔡采倢來勢洶洶，表示不只要用歌聲征服現場觀眾的心，更希望能獲得評審們的青睞，奪得冠軍。

其中蔡采倢，林子耘分別擁有太魯閣族，阿美族血統，在先前的關卡就展現了天生的好歌喉，首次參加就晉級決賽。他們表示，自己台語不流利，為了比賽挑戰自我，每日勤奮練歌數小時，融入在歌曲意境中，希望決賽時可以感動評審及觀眾們的心。

另外，第13屆亞軍得主鄭雅馨也表示，今年捲土重來，勢在必得，若今年獲得冠軍，願意捐款1萬元做慈善，讓勞工之星歌唱大賽成為充滿愛心的賽事。

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侯友宜 太魯閣族

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