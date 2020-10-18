明年費率漲至5.17%救健保 學者：拖越久要漲越多

2020年公共衛生聯合年會今舉辦全民健保論壇，政治大學創新國際學院副院長連賢明指出，相較其他國家，台灣健保嚴格控管支出，使醫療支出成長緩慢，但民眾自付額比例卻達35%，比韓國還高。另外，健保開辦25年來僅調漲過兩次，頻率太低，人口持續老化若拖著不調整，費率漲幅將愈來越大，民眾更難接受。連賢明建議，最好每年定期調整費率，或至少每兩年調整一次。

連賢明演講資料顯示，健保開辦至今費率只有調漲過兩次，一次是2002年衛生署前署長李明亮從4.25%調整到4.55%，一次是2010年前署長楊志良從4.55%調漲到5.17%，其後只有調降，2013年調降到4.91%，2016年更降到4.69%。結果健保已連續四年收支不平衡，短絀逐年拉大，今年短絀粗估已達到736億元，高出去年短絀約417億元甚多。

為何調高費率這麼困難？連賢明說，因為調整費率都要以「長官的去留」為代價，受到很大政治阻力，每次一調整，健保滿意度就下降。為了弭平經常性的收入不平衡，只好去找菸捐、補充保費等財源，越來越依賴過去累積的安全準備金，是很不健康的保險財務結構。然而，台灣人口正快速老化，費率調整只會越來越急劇，「如果一直往後延，每次漲幅都會很大，民眾會更難以接受。」

連賢明建議，每年依照收支平衡來調整費率，以安全準備維持一個月保險給付為目標，如此最符合健保當期平衡的精神，也能降低費率調整幅度、減少對安全準備金的依賴。若每年調整，明年只要調高到4.83%，漲幅只有2.93%，後年費率再調到5.51%，漲幅在14.17%，但之後就會比較輕鬆，2023到2031年每年調整幅度都只有3-3.5％，可以維持收支平衡。

如果要跟著總統任期，每四年才調整一次，明年費率要調整到5.41%，漲幅為15.42%，2025年費率要調整至6.39%，漲幅為17.98%，調漲幅度仍舊很大。連賢明估算，健保費率若每兩年調整一次，明年調整到5.17%，2023年再調到5.78%，調幅大約都是10%，如此比較可行，也符合健保會委員的任期。

除了調高費率之外，提高部分負擔或改以家戶總所得為費基，不能增加收入、減少支出，改善健保財務嗎？連賢明認為效果都很有限。

連賢明表示，過去已經有許多針對部分負擔的研究，學理上來講，提高部分負擔對於「抑制浪費」很有限，頂多減少2-3%支出，不是大家所想像期望的那麼有效。二代健保收取補充保費之後，費基已逼近95到96%可掌握總所得，家戶總所得頂多再增加4到5%。

連賢明說，若真要去收現在收不到的錢，例如退休所得，就要改變目前「以薪資為基礎」的計算結構，畢竟退休老人越來越多，主要負擔保費的工作人口卻越來越少，但健保現制無法處理這個棘手問題。

健保署副署長蔡淑鈴於論壇與談時表示，下個月（11月）健保會主要是審議費率，健保署會提供所有背景資料給健保會委員參考，但是健保署在健保會上只是列席，決定都要看委員審議結果。

蔡淑鈴說，如果健保會有共識提給衛福部，是最好的結果；如果健保會沒共識，就要等衛福部決定，再報請行政院核定。行政院要衡量的層面更多，包括其他保險財務、民眾負擔、雇主負擔等。她強調，「待費率出爐，看看與財務平衡的距離有多少，才會討論是否要調整部分負擔」，健保署針對各種收取方式都已有模擬試算。

連賢明表示，健保會應該將每年健保費撥出0.01%做研究，以回答一些攸關政策的重要問題。不然健保會委員很難檢驗健保署的提供資料和運算方法，「討論到最後一定健保署贏，他講什麼也只能，接受頂多砍一點點。」