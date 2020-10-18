快訊

攻擊第二島鏈？美軍對應中共崛起的東亞戰略態勢準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣好行玉長豐濱線11月開行 名字有這6個字限期免費搭

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
東管處新闢台灣好行「玉長豐濱線」，銜接花東縱谷與東海岸，11月正式上路。圖／東管處提供
東管處新闢台灣好行「玉長豐濱線」，銜接花東縱谷與東海岸，11月正式上路。圖／東管處提供

!--@IMAGE_8781122_CENTER@-->

東海岸太平洋海景壯闊，但是交通不便，東海岸國家風景區管理處規畫連結縱谷及海岸線的台灣好行玉長豐濱線，11月上路，帶領遊客走訪安通溫泉、北回歸線、石梯漁港等景點，採郵輪式列車方式營運，配合首行推出優惠，名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」任一字，11月30日前可免費搭乘。

東管處與花蓮縣府合作，向公路總局申請路權，新闢「玉長豐濱線」，銜接縱谷及海岸線，11月起每天一班車，上午10時50分從縱谷地區的花蓮玉里火車站出發，行駛玉長公路到海線，沿途經過安通溫泉、寧埔休憩區、長濱鄉公所、北回歸線、石梯漁港、石梯坪、奚卜蘭遊客中心、金剛大道、長濱農拓中心等點，下午4時50分回到玉里火車站，車上有導覽人員解說，北回歸線、石梯坪等主要景點也有下車導覽服務。

東管處表示，下月正式上路前，已利用中秋、國慶兩個連假試營運，免費供民眾體驗，相當搶手，座位全部被搶光。11月1日起正式營運，分成一日券及兩日券，一日券票價299元、玉長豐濱線加東部海岸線的兩日券499元，兩日券遊客可在寧埔轉搭往台東的台灣好行東部海岸線。

玉長豐濱線是郵輪式公車，座位有線，東管處提醒民眾務必上網預約，網址為 http://www.hodiway.com/tdbusmain/tdmainsite/tagreen.html 。 迎接首行有優惠， 名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」任一字，到11月30日前可免費搭乘，手上有東部海岸線票根者任何一款，搭乘玉長豐濱線也可享半價優惠。

東管處新闢台灣好行「玉長豐濱線」，11月正式上路，載遊客到北回歸線等景點。圖／報系資料照片
東管處新闢台灣好行「玉長豐濱線」，11月正式上路，載遊客到北回歸線等景點。圖／報系資料照片
<
東管處新闢台灣好行「玉長豐濱線」，銜接花東縱谷與東海岸，11月正式上路。圖／東管處提供
東管處新闢台灣好行「玉長豐濱線」，銜接花東縱谷與東海岸，11月正式上路。圖／東管處提供

火車站 郵輪 台灣好行 國家風景區

延伸閱讀

台灣好行新增「雲林草嶺線」 登山健行最佳新選擇

住大溪老城區、漫步東眼山 桃市府推限量旅宿套票

秋濃泡湯去 台灣好行關子嶺故宮南院線推優惠

台灣好行在南投縣5路齊發 直達各著名風景區

相關新聞

「沙德爾」颱風最快今晚生成 周三到周五雨最大

可能又有颱風！中央氣象局說，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今晚形成今年第17號颱風「沙德爾」，雖然對台灣無直接影...

一年狠瘦20公斤 Dcard共同創辦人林裕欽從夜貓子變成晨型人

他花一年的時間從91公斤瘦到71公斤；他從夜貓子變成晨型人，大量閱讀管理書籍；他是《富比士》2020年度亞洲「30 Under 30」名人榜科技領域類別中，台灣唯一上榜者。今年28歲的Dcard共同創辦人林裕欽，如何自我大改造，變身為成功領導人？

台南連3震 關子嶺溫泉增量10倍

地牛翻身，前晚台南發生三次淺層地震，造成高鐵誤點兩小時。台南鹽水區有民宅天花板塌陷，新營有人受驚在戶外搭帳棚過夜，所幸無...

熱量高於鹽酥雞！營養師曝「最肥宵夜」 網嚇壞：不敢再吃了

萬惡的宵夜總是充滿罪惡感但也最美味，尤其近年來外送平台興起，吃宵夜成為不少人的日常，但你知道有一樣食物比宵夜首選的「鹹酥雞」熱量還高嗎？營養師高敏敏在臉書揭曉「最肥宵夜」，其卡路里和含鈉量都高得嚇人。

夫妻住民宿連續2晚「衝紅燈」床單、浴巾全染血 樓主指更離譜是這件事

「顧客至上」並不代表顧客可以為所欲為！有台灣民宿最近不幸遇到超缺德夫妻，他們竟連續2晚「衝紅燈」，即在女方月事來潮時亦進行性事，令原本乾淨潔白的床單、浴巾等全部染血，「整張床除了枕頭之外，全部都沾到血」。涉事夫妻是帶同孩子同行，而更離譜的是，當民宿欲與他們聯絡時，才發現留下的是假電話，根本是蓄事搞破壞，令民宿無法追討。

水氣明顯增加 後天恐大雨

中央氣象局表示，菲律賓東方海面低氣壓不排除增強為颱風，周三、周四將進入南海，屆時可能與東北風產生「共伴效應」為台灣帶來大...

94％海洋垃圾沉底沒人清 台灣比全球平均髒1.5倍

英國研究，全球每年1270萬噸垃圾進入海洋，其中94%沉入海底，海底垃圾平均密度每平方公里70公斤；世界經濟論壇推估，2...

石二鍋生意為何那麼好？ 網曝「2大關鍵」成功抓住顧客的心

天氣逐漸轉涼，不少人喜歡吃火鍋來暖身子，對此一名網友表示，連鎖火鍋店石二鍋每到用餐時刻，排隊人潮總是絡繹不絕，讓他不禁好奇「為何石二鍋的生意這麼好」，問題曝光後，鄉民也指出其關鍵優勢，更被人封為「王品集團最有競爭力的品牌」。

【中藥鉛毒／中】盛唐中醫的神秘數字藥罐 揭開中藥不透明亂象

「為何硃砂、鉛丹會入藥？明明那就是不能吃的禁藥。」多名中藥鉛中毒的受害者，提起盛唐中醫診所呂世明醫師，心中都充滿不解。受訪病人說，呂問診很客氣，常說「把藥調整一下」，也提到「會用自費的藥材」，但到底自費藥材是什麼？看診過程醫師沒說，領回家的藥袋上沒有註明，「如果不是鉛中毒，恐怕還傻傻地在吃藥」。

新電聯車遭爆廁所少 台鐵：自行車與輪椅區增加

台鐵新購52列電聯車EMU900將於24日抵達台灣，卻遭爆新車一列有10節車廂，才3間廁所，不夠旅客使用。台鐵今天說明，...

熱議題／上山打狂犬病疫苗 「人比狗多」

民國一○二年中部發現第一例鼬獾感染狂犬病後，疫情隨即在國內蔓延；由於人類若被帶有狂犬病動物咬傷，發病致死率高達百分之百，...

停灌補助做半套「影響稻米產業鏈」

因缺水，農委會宣布桃竹苗農地停灌，農委會主委陳吉仲昨訪視新竹市現況。中華民國米穀公會理事長李榮福提醒，停灌區農民一邊請領...

熱門新聞

「沙德爾」颱風最快今晚生成 周三到周五雨最大

心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

全新最美區間車恐成「憋尿列車」？ 台鐵：為提升運能

全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省約3元

沙德爾颱風生成！挾東北風雨勢 明起到周五北東防大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。