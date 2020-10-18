台灣好行玉長豐濱線11月開行 名字有這6個字限期免費搭

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東海岸太平洋海景壯闊，但是交通不便，東海岸國家風景區管理處規畫連結縱谷及海岸線的台灣好行玉長豐濱線，11月上路，帶領遊客走訪安通溫泉、北回歸線、石梯漁港等景點，採郵輪式列車方式營運，配合首行推出優惠，名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」任一字，11月30日前可免費搭乘。

東管處與花蓮縣府合作，向公路總局申請路權，新闢「玉長豐濱線」，銜接縱谷及海岸線，11月起每天一班車，上午10時50分從縱谷地區的花蓮玉里火車站出發，行駛玉長公路到海線，沿途經過安通溫泉、寧埔休憩區、長濱鄉公所、北回歸線、石梯漁港、石梯坪、奚卜蘭遊客中心、金剛大道、長濱農拓中心等點，下午4時50分回到玉里火車站，車上有導覽人員解說，北回歸線、石梯坪等主要景點也有下車導覽服務。

東管處表示，下月正式上路前，已利用中秋、國慶兩個連假試營運，免費供民眾體驗，相當搶手，座位全部被搶光。11月1日起正式營運，分成一日券及兩日券，一日券票價299元、玉長豐濱線加東部海岸線的兩日券499元，兩日券遊客可在寧埔轉搭往台東的台灣好行東部海岸線。