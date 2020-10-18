漲健保費率難 楊志良：不信蔡英文擋得住財團壓力

健保會即將協商費率調整，2020年公共衛生聯合年會今舉辦全民健保論壇，多位在衛生及健保相關單位擔任要職的今、前朝官員皆出席討論。前衛生署署長楊志良表示支持改革部分負擔，建議將門診和住院部分負擔合而為一、採取定率制，並設立年度天花板。

至於費率，楊志良認為現在不是漲的好時機，他開玩笑說，「我不相信蔡英文可以擋得住財團壓力去漲健保，如果可以，我改投民進黨，我代表綠營去跟費鴻泰競選，而且永遠支持民進黨。」

「我很佩服陳時中，但是我很討厭他。」楊志良表示，陳時中說「要健康就要投資」，這是對的，但重點是要投資什麼？楊志良說，台灣每年用於預防保健的經費不到健保支出的1%，一年才七、八十億，這才是最大的問題所在。

楊志良說，當年規畫全民健保，他草擬的母法第一條就是要包括「預防保健」，後來被拿掉，二代健保他再次放進去，又被立委拿掉，結果全民健保變成「醫保」不是「健（康）保」，是完全錯誤。他呼籲健保應該要更努力「減少不必要的痛苦」，而不只是執著於延長壽命，因為「有心跳不等於有生命」。

不漲費率，怎麼救健保財務？楊志良認為可以改革現行部分負擔制度。他說，現在部分負擔是一筆一筆算，而且為了收取方便，採取定額制，而不是定率制；另外門診部分負擔沒有上限，住院才有上限，重大傷病、檢驗檢查、慢性病處方箋則都免除部分負擔。

楊志良說，現在資訊技術發達、電子支付方便，應將門診、住院、檢驗檢查、藥品等所有的部分負擔合併計算並採取定率制，同時訂定天花板，例如以國民平均年所得的百分之十為年度上限。另外，部分負擔的收取與否，應視其付費能力而定，要保障經濟困難弱勢者，但不應全免重大傷病者的部分負擔。