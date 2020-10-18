台南昨深夜地震 影響高鐵4列車臨停延誤

受到地震影響，台灣高鐵深夜有4班列車，在嘉義段到台南段臨時停車，造成延誤，不少從中北部南下的民眾，延誤到凌晨2時多才到高雄左營。

台灣高鐵台南站人員表示，由於地震屬天然災害，非可歸責台灣高鐵，不適用延遲退費規定。凡購買因地震影響車次，如車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。

據了解，許多中北部南下的民眾，原本昨天晚上12時前會抵達高雄左營站，結果都延誤到凌晨2時多才到。有乘客反應，他們等了很久才告訴要求旅客下車，但是很多覺得很誇張，居然沒有派車直接載旅客回來左營站。

台灣高鐵表示，受到昨晚11時3分台南地區地震影響，啟動嘉義至台南區間災害告警系統，部分路段測得第三級地震告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域的693、295、333、598車次列車於雲林、嘉義、台南車站臨時停車。

台灣高鐵表示，當時立即成立緊急應變中心，並派維修人員趕赴受影響區域，確認各項設施、結構安全且土木設施均不受影響後，各車次列車依標準作業程序，陸續恢復運行。地震應變期間，已在車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，並準備礦泉水供旅客取用，敬請旅客見諒。