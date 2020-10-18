TOYOTA全台動員萬人淨灘 每1支寶特瓶捐10元做公益

萬惡的宵夜總是充滿罪惡感但也最美味，尤其近年來外送平台興起，吃宵夜成為不少人的日常，但你知道有一樣食物比宵夜首選的「鹹酥雞」熱量還高嗎？營養師高敏敏在臉書揭曉「最肥宵夜」，其卡路里和含鈉量都高得嚇人。

2020-10-18 11:26