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TOYOTA全台動員萬人淨灘 每1支寶特瓶捐10元做公益
和泰TOYOTA集團今天上午舉辦淨灘減塑全台總動員，發動1萬多人前往桃園市觀音區濱海遊戲區沿岸撿拾垃圾、廢棄寶特瓶淨灘，市長鄭文燦表示，和泰汽車再次在全台17處展開淨灘，每撿拾1支廢棄寶特瓶捐10元，所得總額全數捐贈台灣咾咕嶼協會，做為全台國小孩童減塑環保教育，落實企業社會責任，成為環保企業標竿。
和泰汽車集團今年再次動員旗下員工、眷屬、車主、在地民眾、國小學童及志工1萬多人，串聯全台17處海灘舉辦淨灘活動，承諾每撿拾1支廢棄寶特瓶捐10元當公益基金，參與員工、眷屬和志工分散在觀音濱海沿岸，逐一動手撿拾垃圾、廢棄寶特瓶，讓觀音海灘恢復乾淨。
鄭文燦表示，全世界都重視海洋汙染，桃園海岸線46公里，市府截至9月底，辦理淨灘71場次，超過1.3萬人次清理海岸垃圾，總共清掉218噸垃圾，此外市府也與在地廠商合作，使用回收寶特瓶製作環保鞋子、運動T恤產品，今年更研議收購漁民廢棄漁網、啟動漂流木再利用示範計畫，收集漂流木製作再生傢俱或木棧道鋪面，希望海洋垃圾回收再利用，減少海岸垃圾。
環保署長張子敬表示，為確保海洋永續發展，和泰集團推動淨灘活動，落實環保理念，期許未來持續進行淨灘、巡守海岸線及海洋生態復育工作，讓海洋生態做的更好。
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