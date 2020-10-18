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北台灣第一間 林口長庚醫院獲穆斯林友善環境認證

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍首席代表（右五）、衛福部國際合作組科長吳玲瑩（右四）等人至長庚醫院參觀穆斯林友善場域，與院長程文俊（左三）合影 。圖／林口長庚醫院提供
馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍首席代表（右五）、衛福部國際合作組科長吳玲瑩（右四）等人至長庚醫院參觀穆斯林友善場域，與院長程文俊（左三）合影 。圖／林口長庚醫院提供

為尊重多元文化，因應患者在信仰上的需求，林口長庚紀念醫院於院內規畫多國語言指標，並在醫學大樓5樓建置男女區隔的穆斯林祈禱室、麥加禮拜方向及禮拜時間表，餐飲區則設置清真認證食品自動販賣機，獲得獲穆斯林友善環境認證。

林口長庚醫院表示，伊斯蘭教為世界第二大宗教，同時也是人口成長率最快的團體，考量到台灣也有數萬名穆斯林，為此營造友善醫療環境，成為台灣北部第一家獲得清真友善環境認證的醫療中心。

林口長庚院內規畫多國語言指標，醫學大樓5樓更建置男女區隔的穆斯林祈禱室、友善廁所、淨下設備、麥加禮拜方向及禮拜時間表，同時備有古蘭經、鞋櫃、禮拜毯、頭巾等清真用品。

餐飲方面則設置清真認證食品自動販賣機，並與醫院鄰近的清真認證餐廳合作，提供穆斯林病人及家屬更多清真飲食選擇。為提升服務品質，還製作雙語穆斯林就醫友善手冊，舉辦院內相關教育訓練，讓員工了解穆斯林文化及習俗。

馬來西亞友誼及貿易中心首席代表何瑞萍說，很高興林口長庚紀念醫院積極執行新南向一國一中心計畫，響應台灣推動穆斯林友善環境提升，成為北部首家通過穆斯林友善環境認證的醫學中心。

林口長庚醫院長程文俊表示，長庚醫院致力執行新南向一國一中心計畫，主要負責的馬來西亞及汶萊，2國皆屬於伊斯蘭合作組織，有許多穆斯林人口，在異國時往往無法符合宗教信仰需求，因此從設施、空間指標、飲食選擇等營造友善環境，增加國際穆斯林就醫的安全與信任感。

林口長庚醫院餐飲區設置清真認證自動販賣機，照顧穆斯林飲食需求。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院餐飲區設置清真認證自動販賣機，照顧穆斯林飲食需求。圖／林口長庚醫院提供

穆斯林 長庚 林口

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