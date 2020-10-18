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新冠肺炎擬人化 變身駭客性別五官神秘

中央社 / 台北18日電

疾管署最新疾病擬人推出「大魔王」新冠肺炎，設定為性別、身高、體重不明的駭客，擅長變裝伺機潛入各地散播惡意病毒。此封面也融入流感疫苗、月薪幾萬時事哏，引網友關注。

疾病管制署釋出最新一期疾病擬人封面，為今年影響眾人生活甚深，造成全球大流行、超過百萬人死亡，且現在仍是進行式的嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎，COVID-19）。

角色設定為性別、身高、體重都不明的神秘駭客，在2019年12月橫空出世，並快速在全球肆虐，性格善變、隨心所欲，興趣是嘗試各種新事物，擅長變裝並伺機潛入各地散播惡意病毒，目前還沒有人看過真面目。

有關新冠肺炎擬人的設計理念，疾管署副署長莊人祥表示，此疾病是去年12月才出現的新興傳染病，目前國際還無法釐清源頭，也還沒完全了解疾病，因此角色五官、性別、身高等都設計為不詳。

角色身上的服裝也有玄機，以多種材質組成，結合不規則線條剪裁，代表此疾病還有許多未知及不確定性；角色臉上以金色冠狀面具遮掩五官，代表是由冠狀病毒引起。

此封面的背景、黑色金屬手臂引起許多網友討論；這個設計也有原因，角色背靠著冠狀病毒形狀的懶骨頭，懶骨頭四周的黑色金屬手臂代表冠狀病毒外套膜上的棘蛋白；部分手臂手持筆電，螢幕上顯示正在入侵他人的系統，代表病毒正在跟宿主的細胞連結，進而藉由細胞的胞吞作用感染細胞。

角色身後為各國新聞組成的電視牆，地板則有世界地圖，象徵目前新冠肺炎仍在全球各地流行。

封面上的標語也與近日多項時事結合，「駭進你身體的名字 2020 我們不能忘記」引用近期人氣電影「刻在你心底的名字」，結合角色的駭客特質，帶出應記取此次疫情的教訓。

另一句「不管月薪幾萬 大眾交通口罩就是要戴」，則因近期網路一篇「月薪3萬、月薪25萬煩惱相同」引起網友論戰；標語藉此宣導，搭大眾交通工具戴口罩也是人人有責。

最近流感疫苗搶打，但幼兒施打率不佳，封面標語也特別提醒「給孩子最好的禮物 就是每年帶他打流感疫苗 小孩：打了啦 哪次不打」，則是改編網路用語「同意啦 哪次不同意」加以宣導。

網友對此封面反應熱烈，在疾管署1922臉書粉專留言「這張好看，背景很有意義」、「魄力十足」，有人說，角色穿的鞋子很兇，感覺踩進肺臟好痛，也有網友說，畫得太美了，應該要有魔王感。

流感疫苗 新冠肺炎

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