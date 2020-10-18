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公費疫苗之亂 游淑慧嗆陳時中：都是因為聽神的話啊
民眾搶打流感疫苗爆發「疫苗之亂」。台北市議員游淑慧今天在臉書「嗆時中」，指陳時中坦承沒料到50歲至64歲民眾會搶打？游淑慧問，「陳部長有想過為什麼會搶打嗎？因為都是聽神的話啊！」「唉，大官隨便一個「沒料到」，結果就是數十萬人就跟著倒大楣。」
游淑慧說，10月5日，陳時中自己呼籲施打，告訴民眾要避免流感、新冠兩症齊發，而且陳還率先施打，所以民眾聽話搶打。誰知10月15日，陳時中又突然宣布恐疫苗不足，暫停50到64歲施打，結果呢？長輩聽了後恐懼缺乏，所以再次搶打。
游淑慧表示，本來基層以為暫緩50到64歲的施打後，人潮會稍微舒緩，誰知衛福部的緊急措施，反而誘發更多長輩，因為恐懼不足而出來搶打。游今天也貼出內湖安泰里搶打疫苗的景象，並表示，昨天康寧里也大概排了近百公尺。
游淑慧說，「唉，大官隨便一個沒料到，結果就是數十萬人就跟著倒大楣」，衛福部若改口「戴口罩」就可防流感，那不能打疫苗，是否改發公費口罩？畢竟便宜很多？部長唱歌只是舒壓，民眾排隊只是剛好？
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