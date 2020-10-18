「蚓激酶」降血脂、清血栓？ 醫師：不如規律運動

防範中風、心肌梗塞等心血管疾病，許多人會購買降血脂保健食品。而繼納豆、紅麴之後，網傳從紅蚯蚓萃取的「蚓激酶」也有「清除血脂、血栓」的功效。但衛福部食藥署和醫師都指出，這類產品都沒有科學根據，最有效的方式仍是均衡飲食，養成規律運動習慣。

「蚓激酶」產品賣得火熱，食藥署連忙在官網的「闢謠專區」打臉表示，關於坊間流傳「蚓激酶可以清除血脂、血栓」的訊息，內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，血脂通常是指血中低密度膽固醇過高，久而久之造成血管硬化，進而使血管內腔狹窄、血栓形成，造成血管阻塞而引發各種心臟血管疾病。

而不論是紅麴、納豆，或是近來火紅的蚓激酶，都只有小規模的研究顯示「可能」可以改善代謝、降低血脂，但沒有大規模的臨床實證，臨床上仍以他汀類藥物為主來降低血脂。

鍾伯欣說，這些保健食品不是不能吃，但要「保養血管」最好的方式仍是均衡飲食，少吃動物性油脂、內臟等，並且養成規律運動。而男性45歲、女性55歲以上是心血管疾病的高危險群，最好每半年至一年定期做健康檢查，尤其必須進行膽固醇檢測。

食藥署則提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。