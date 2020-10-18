獵戶座流星雨20日達極大期 每小時可見20顆
台北市天文館表示，20日、21日獵戶座流星雨達極大期，特色是流星速度快，偶爾會出現火流星，民眾在沒有光害、天氣晴朗的狀況下，估計每小時可看見20顆流星。
天文館技佐許晉翊表示，獵戶座流星雨是每年固定發生的中小型流星雨，日期約在每年10月2日至11月7日間，今年極大期落在10月20、21日，民眾在沒有光害、天氣晴朗的情況下，估計每小時可見20顆流星。
許晉翊表示，獵戶座流星雨是由著名哈雷彗星遺留在軌道上的物質所形成，特色是流星速度極快，每秒約67公里，且高峰期可持續數天而不衰，所以20、21日前後都可看見流星雨盛況。
許晉翊指出，今年獵戶座流星雨觀賞時間非常長，20、21日自晚間10時30分獵戶座於東方升起後到太陽升起前的這段時間將近6小時，由於沒有月光干擾，都是很好的觀賞時機。
許晉翊說，獵戶座流星雨平均亮度中等，約2等，偶爾會出現火流星；有時火流星會留下持續數分鐘的餘痕，餘痕受高空風切影響，會逐漸改變形狀並消散，這也是值得欣賞的其中一個特點。
許晉翊表示，觀賞流星不需任何特殊儀器，挑選視野開闊、可看見整個天空且沒有光害的地方，坐著或躺著觀看整個天空即可；建議避開城市、城市周邊受光害影響區域以及海邊等不適合觀賞流星的地方。
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