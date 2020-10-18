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影／地震前兆？關子嶺溫泉頭出水量暴增10倍
台南昨晚連續3起淺層強震，震央都在東山山區，多數居民驚魂未定，靠近震央不遠的白河關子嶺風景區，20多天前傳出寶泉橋溫泉露頭開始異常爆量，數天前甚至暴增達10倍，是否為地震前兆？成為地方話題。
農委會前副主委李退之昨夜在臉書與友人談及地震驚恐點滴，也披露這幾天關子嶺風景區溫泉量暴增，相當不尋常。
在關子嶺風景區經營溫泉會館的台南市溫泉協會常務監事李永睿更透露，關子嶺寶泉橋的溫泉源頭，20多天溫泉前有大量噴發，由每日約百餘公噸，幾天前突然大噴發，目前每天流量逾千餘公噸，前後粗估相差達10倍。
管理溫泉露頭人員說，4年多來未曾見過寶泉橋溫泉如此大量噴發，20多天來溫泉源頭原本露出的石頭、草皮已被淹沒，由於溫泉噴發處會移動，為了安全起見，四周先架設圍籬，呼籲遊客不要靠近，以策安全。
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