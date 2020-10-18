熱量高於鹽酥雞！營養師曝「最肥宵夜」 網嚇壞：不敢再吃了

萬惡的宵夜總是充滿罪惡感但也最美味，尤其近年來外送平台興起，吃宵夜成為不少人的日常，但你知道有一樣食物比宵夜首選的「鹹酥雞」熱量還高嗎？營養師高敏敏在臉書揭曉「最肥宵夜」，其卡路里和含鈉量都高得嚇人。

高敏敏在臉書分享宵夜熱量排行，大家常吃的泡麵一碗約576大卡，排名第四，不過含鈉量高達2189mg，而一份炸臭豆腐530大卡，排名第五，但鈉含量直接要飆破整天鈉攝取量，有2300mg，「吃完隔天水腫直接倒長2kg」。

此外，豆漿店必點的小籠包一籠8顆熱量約440大卡，高敏敏提到「如果平常飲食很節制是可以吃，但兩個禮拜吃下來也是會胖個一公斤」。值得注意的是，邪惡宵夜鹹酥雞排名第二，熱量約585大卡，含鈉量828mg。

至於第一名則是清涼消暑的「涼麵」，熱量約653大卡，含鈉量1109mg，其爆肥關鍵在於芝麻醬和油麵，兩者都屬於高油、高熱量，如果想吃的健康，醬料建議放一半就好，麵體可改為日式蕎麥麵。

高敏敏補充說明，吃宵夜不怕胖是有方法的，熱量最好控制在100～130大卡以下，像是一堅果、一杯低脂鮮奶、一杯無糖優格、一杯無糖豆漿、兩口黑巧克力都是不錯的選擇。