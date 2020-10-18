台南昨地震影響高鐵4列車 未搭車者可全額退票

昨晚11時3分在台南市東山區發生規模5.2地震，台鐵4列車臨時停車、延誤，若有乘客購買此四輛列車且未使用車票，一年內可免手續費退票。

台灣高鐵表示，受昨晚11時3分台南地區地震影響，啟動嘉義至台南區間災害告警系統，部分路段（TK260.7~279.1）測得第三級地震告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域的693、295、333、598車次列車於雲林、嘉義、台南車站臨時停車。

台灣高鐵表示，當時立即成立緊急應變中心，並派維修人員趕赴受影響區域，確認各項設施、結構安全且土木設施均不受影響後，各車次列車依標準作業程序，陸續恢復運行。

地震應變期間，台灣高鐵說，已在車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，並準備礦泉水供旅客取用，敬請旅客見諒。同時調派計程車於各車站等候接駁，於列車到站後，全力協助運送旅客。

台灣高鐵公司表示，受地震影響旅客，相關退費及退票規定說明如下，由於地震屬天然災害，非可歸責台灣高鐵，不適用延遲退費規定。另外，凡購買因地震影響車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。