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東北風影響 氣象局發布大雨和陸上強風特報
中央氣象局發布大雨特報和陸上強風特報，東北風影響，今天宜蘭地區、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。下午起桃園至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。
今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，東部地區亦有短暫雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
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