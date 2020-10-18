環保署、歐洲經貿辦事處 淨灘清出404公斤垃圾

環保署與歐洲經貿辦事處提倡健康海洋無國界，昨天共同於新北市萬里大橋下海岸舉辦淨灘活動，環保署長張子敬、歐洲經貿辦事處長高哲夫帶領歐洲經貿辦事處、歐洲駐台外館、外交部、財政部國有財產署、海巡署及環保署等單位近200人參加，清理一般垃圾約404公斤，資源回收物36公斤。

張子敬說，為使海岸維持乾淨，行政院推動「向海致敬」政策，全國海岸每吋土地均有人管，由環保署統籌各部會、縣市權管單位，針對所轄海岸建立「定期清」、「立即清」、「緊急清」機制，尤其對於易堆積廢棄物熱區，已提高清潔頻率，截至109年9月底，在各部會通力合作下，全國已清理約7萬公噸廢棄漁網具及垃圾等廢棄物，清理次數達1萬7383次，清理長度計1萬598.8公里。

高哲夫表示，為致力於維護一個健康、永續的海洋環境，歐盟透過響應國際淨灘日，每年在9月到11月期間會串聯全球駐外代表團辦理淨灘活動，今年在新冠肺炎疫情影響下，本場更是少數歐盟駐外代表團得以在全球辦理的實際淨灘行動。

環保署表示，本次是第三度與歐洲經貿辦事處共同合作舉辦淨灘活動，透過淨灘不僅達到撿垃圾的目的，更重要是對於環境教育的實踐。

環保署說，將持續與各部會共同投入資源清理海岸，呼籲民眾除了淨灘行動外，更應由生活中落實減塑減容行動，實行源頭減量，透過公私協力合作共同為海岸盡一份心力，解決海岸廢棄物問題。