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環保署、歐洲經貿辦事處 淨灘清出404公斤垃圾

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署與歐洲經貿辦事處昨天在新北市萬里大橋下海岸共同舉辦淨灘活動。圖／環保署提供
環保署與歐洲經貿辦事處昨天在新北市萬里大橋下海岸共同舉辦淨灘活動。圖／環保署提供

環保署與歐洲經貿辦事處提倡健康海洋無國界，昨天共同於新北市萬里大橋下海岸舉辦淨灘活動，環保署長張子敬、歐洲經貿辦事處長高哲夫帶領歐洲經貿辦事處、歐洲駐台外館、外交部、財政部國有財產署、海巡署及環保署等單位近200人參加，清理一般垃圾約404公斤，資源回收物36公斤。

張子敬說，為使海岸維持乾淨，行政院推動「向海致敬」政策，全國海岸每吋土地均有人管，由環保署統籌各部會、縣市權管單位，針對所轄海岸建立「定期清」、「立即清」、「緊急清」機制，尤其對於易堆積廢棄物熱區，已提高清潔頻率，截至109年9月底，在各部會通力合作下，全國已清理約7萬公噸廢棄漁網具及垃圾等廢棄物，清理次數達1萬7383次，清理長度計1萬598.8公里。

高哲夫表示，為致力於維護一個健康、永續的海洋環境，歐盟透過響應國際淨灘日，每年在9月到11月期間會串聯全球駐外代表團辦理淨灘活動，今年在新冠肺炎疫情影響下，本場更是少數歐盟駐外代表團得以在全球辦理的實際淨灘行動。

環保署表示，本次是第三度與歐洲經貿辦事處共同合作舉辦淨灘活動，透過淨灘不僅達到撿垃圾的目的，更重要是對於環境教育的實踐。

環保署說，將持續與各部會共同投入資源清理海岸，呼籲民眾除了淨灘行動外，更應由生活中落實減塑減容行動，實行源頭減量，透過公私協力合作共同為海岸盡一份心力，解決海岸廢棄物問題。

淨灘 環保署 廢棄物 資源回收

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