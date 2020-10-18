北北基宜大雨特報 吳德榮：下周注意共伴效應挾水氣

中央氣象局發布北北基宜大雨特報，東北風影響，今天宜蘭地區、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周菲律賓東西方海面海溫仍高，有利熱帶擾動發展，東亞大陸的冷氣團未及積聚，即向東移，所以，台灣仍為迎風雨、背風晴盛行東北風的型態。

他說，歐、美模式皆模擬熱帶擾動周三、周四通過呂宋島，將與東北風產生共伴效應，挾帶更多的水氣、降雨範圍擴大，有機率在迎風面帶來大量降水。雖然各國模式對此熱帶擾動的模擬行徑已很類似，但4、5天後所模擬的共伴效應，是強是弱，還是有誤差存在，應繼續觀察。

今天至明天白天東北風的水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，東北部、北部山區慎防東北季風異常降水，北台偏涼。新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼。今天北部20至25度、中部20至33度、南部20至33度、東部21至29度。

明晚、周二東北風水氣略減；大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園多雲、新竹以南則是晴朗穩定的天氣。

周三至周五熱帶擾動通過呂宋島往南海移動，共伴效應致使東北風水氣增多；新竹以北及東半部有局部雨，北部山區、東半部雨勢大；中南部雲量增多；北台氣溫漸降。

周五下半天、周六東北風水氣減少，天氣好轉，大台北雨後多雲、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。有些微冷空氣南下，各地早晚稍有寒意。