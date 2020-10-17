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台南連3震都在這 氣象局：上次這麼大是25年前恐有餘震

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台南市東山區晚間發生三起地震。圖／取自中央氣象局
台南市東山區晚間發生三起地震。圖／取自中央氣象局

17日晚間台南市東山區共發生三起地震，以23:02規模5.2最大，雲嘉南地區最大震度4級。對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這是時隔25年來該地區再次發生規模5以上地震，不排除與六甲斷層有關，未來一周內還有可能發生規模4.0上下餘震。

根據氣象局地震報告顯示，17日晚間20:07、23:03、23:05分別發生規模4.2、5.2和4.7地震，震央都在台南市東山區，深度11到13公里間。三起地震最大震度台南四級，嘉義和雲林也有達到四級。

對此，陳國昌坦言，該地區地震確實不多，地震位置剛好在六甲斷層邊，歷史上規模超過5地震，總共連這次共十次，超過6則有四次，小地震也稀稀疏疏，整體來看該地區地震並非容易釋放能量，而是累積能量。

陳國昌說，該地最大地震在1930年，共有5個規模超過5，其中以1930年12月21日，規模6.1最大，12月22日則連續發生三起第真，規模分別是6.0、6.1和6.2，幾乎發生在同一個地方，也就是在今天三起地震旁邊。

陳國昌說，根據歷史上文獻紀載，1930年12月是台南大震，根據當時描述，房屋全毀共有121棟，路面龜裂噴沙，西營地區有崩塌，災損很嚴重。

陳國昌說，該地區地真深度都在10多公里左右，地震並不頻繁，大地震很少，幾十年才會有規模超過5地震。距離今天，上一次規模超過5是1995年，再在上次是1964年，等於25年到30年才發生一次規模超過5地震。不排除跟六甲斷層有關，不過實際上是否跟斷層有確切關係，還要看更多深入調查。

餘震部分，陳國昌說，20:07分是前震，23:03分主震，23:05分為餘震，未來一周不排除有餘震發生，如果有有感餘震規模落在4上下。

地震 氣象局

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