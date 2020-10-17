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深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級

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嘉南區2個月內連5震震央都在台南 民眾心驚膽跳

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
晚間11點零3分、零5分，間隔2分鐘，接連發生規模5.2、4.7地震，震央在台南東山，許多民眾手機接到國家地震警報，嘉義縣市4級，民眾感到天搖地動，飽受驚嚇。記者魯永明／翻攝
晚間11點零3分、零5分，間隔2分鐘，接連發生規模5.2、4.7地震，震央在台南東山，許多民眾手機接到國家地震警報，嘉義縣市4級，民眾感到天搖地動，飽受驚嚇。記者魯永明／翻攝

台南市8月19日上午接連傳出三起地震，隔壁嘉義縣市也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，今晚11點多，又接連二震，中央氣象局說，震央在台南市，2個月不到接連5震，民眾擔心是否地震周期到來。

8月19上午地震四級規模，許多民眾手機接到國家地震警報，飽受驚嚇；高鐵三班列車在嘉義路段臨時停車，造成誤點，影響旅客行程。

氣象局說，晚間11點零3分、零5分，間隔2分鐘，接連發生規模5.2、4.7地震，震央在台南東山，許多民眾手機接到國家地震警報，嘉義縣市4級，民眾感到天搖地動，飽受驚嚇。

中央大學榮譽教授王乾盈上個月投書聯合報民意論壇，指稱嘉縣梅山地震進入警戒期，引起縣府及中正大學重視，中正將在梅山斷層與九芎坑斷層一帶，擺放密集地震監測儀器；縣府加強防震演練。

從8月至今2個月不到，震央都在台南，至今共5起地震，嘉義縣市也感受地牛翻身，地震不確定性、難預測，讓民眾心驚，消防局提醒民眾做好防震準備，提高警覺。

地震 嘉義 氣象局

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