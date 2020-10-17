台南今天第4震！晚間11時多連續2地震 晃好大超有感
今天台南一連4震，晚間11時3分在台南市政府北偏東方38.1公里，震央位於台南市東山區發生深度11.2公里、芮氏規模5.2的地震，台南市地區、嘉義縣、嘉義市、雲林縣最大震度4級。而在11時5分又在台南市東山區發生深度12.3公里、芮氏規模4.7地震，台南、嘉義縣最大震度4級。
有台南市民說，原本已快睡著，結果晃了超久、超大一下，不敢睡了。還有人表示，晃完第一下還餘悸猶存，又來第二下，「而且都晃好久，嚇死人了」。
中央氣象局指出，上午5時6分發生芮氏規模4.0地震，震央在台南市政府東北方12.5公里，位於台南市新市區；晚間8時7分也發生芮氏規模4.2地震，地震深度13.0公里，震央位於台南市政府北偏東方37.8公里，位於台南市東山區。
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