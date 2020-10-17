深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級
地牛又翻身！還連翻兩次！氣象局地震報告指出，23:03發生規模5.2地震。震央位在台南市東山區深11km。
各地震度級：
● 臺南市地區 最大震度 4級
4級 : 東山 , 善化 , 佳里 , 新化 , 七股
3級 : 楠西 , 永康 , 臺南市
● 嘉義市地區 最大震度 4級
4級 : 嘉義市
● 嘉義縣地區 最大震度 4級
4級 : 番路 , 民雄
3級 : 大埔
2級 : 阿里山
● 雲林縣地區 最大震度 4級
4級 : 水林 , 土庫
3級 : 四湖 , 草嶺 , 古坑 , 斗六市
2級 : 麥寮
● 高雄市地區 最大震度 3級
3級 : 桃源 , 旗山
2級 : 甲仙 , 六龜 , 高雄市 , 楠梓
1級 : 壽山
● 彰化縣地區 最大震度 3級
3級 : 彰化市
2級 : 大城 , 員林
● 南投縣地區 最大震度 2級
2級 : 玉山 , 名間 , 南投市 , 國姓
1級 : 魚池 , 日月潭 , 埔里 , 奧萬大 , 合歡山
● 臺東縣地區 最大震度 2級
2級 : 海端
1級 : 利稻 , 鹿野 , 卑南 , 臺東市 , 東河 , 長濱 , 池上
● 澎湖縣地區 最大震度 2級
2級 : 馬公市
1級 : 東吉島
● 花蓮縣地區 最大震度 2級
2級 : 富里
1級 : 玉里 , 紅葉 , 光復 , 銅門 , 鹽寮 , 花蓮市 , 西寶
● 臺中市地區 最大震度 2級
2級 : 大甲
1級 : 霧峰 , 臺中市 , 烏石坑
● 苗栗縣地區 最大震度 2級
2級 : 鯉魚潭 , 苗栗市 , 竹南
1級 : 三義
● 屏東縣地區 最大震度 1級
1級 : 九如 , 三地門 , 屏東市 , 瑪家
● 宜蘭縣地區 最大震度 1級
1級 : 南山 , 武塔 , 冬山
● 新竹縣地區 最大震度 1級
1級 : 竹東 , 五峰
另一起則發生在23:05規模4.7，震央同樣在台南市東山區深12km，最大震度:南4嘉4雲3高2東2彰2屏1投1澎1花1級。
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