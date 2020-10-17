快訊

深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這一家近200人 辦阿嬤慶生會像尾牙 還有摸彩

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
瓦城孝親獎、三代同堂獎得主郭廣吉阿公一家。記者葉冠妤/攝影
瓦城孝親獎、三代同堂獎得主郭廣吉阿公一家。記者葉冠妤/攝影

弘道老人福利基金會長年推動「弘揚孝道」，連續四年攜手瓦城泰統慈善基金會舉辦全國世代家庭孝親表揚，今有100戶家庭接受表揚，其中賴楊花阿嬤的五代同堂大家族，高達近200人，每年阿嬤慶生會就像辦尾牙，家族還製作家服辨識輩份，一大家口子的好感情，辦聚會的超強凝聚力跟活動力，讓人稱羨。

獲得瓦城孝親獎、齊心團結獎、高齡102歲賴楊花阿嬤一家，是五代同堂大家庭，聚會傳統延續近40年之久，如今家族成員多達200人，甚至需要製作「家服」，用不同顏色家服區別輩份，每年的母親節、阿嬤慶生會猶如辦尾牙般大陣仗，場佈、餐食、蛋糕、表演節目、主持，全都出自自家人之手，今年總共只花15萬元。

今年賴楊花阿嬤的慶生會，不同輩份各司其職，由第二代當總召，開籌備會議，交由其他人執行，像是設計師外孫女負責場佈，親手製作阿嬤圖像的翻糖蛋糕，現場還訂製了阿嬤Q版人形立牌，廚師女兒則領著外燴團隊，負責全場600人的餐點，最小輩的孫兒、曾孫則安排動線、帶位等。

另一名瓦城孝親獎、三代同堂獎得主郭廣吉阿公一家，今年79歲，五年前重拾球套、球棒，擔任弘道宜蘭白鷹不老棒球隊副隊長，還曾在2017年受邀於兄弟對Lamigo的賽前負責開球。

郭廣吉的妻子李素月負責球隊餐食，她說每次只要煮炒米粉，全隊40多人就會全員到齊。子女也從剛開始擔心他因打球受傷，到現在轉為支持，充當最堅強的啦啦隊，女兒郭嘉霖說，現在一家人最重要的大事，就是全家一起去看爸爸的比賽，幫爸爸加油。

瓦城孝親獎、嶄新樣貌獎得主王芳吟奶奶一家，則是幫奶奶開畫展圓夢，展現全家向心力。87歲的王芳吟奶奶，因丈夫早逝，她獨自拉拔3個孩子長大，還要照顧婆婆、媽媽，直到20年前退休後才勇敢追尋兒時夢想，到長青學苑學畫。

王奶奶說自己最愛畫牡丹，她的女兒提起，媽媽性格嚴謹認真，常常修改畫作好幾次，力求完美，甚至作畫到半夜。

王奶奶在2018年罹患大腸癌開刀，在化療時期仍持續作畫，直到近一年因手部抖動無法再提筆，不得不忍痛暫停最愛的國畫課。兒孫們為了激勵她，重新整理、掃描了她20年來的畫作，將近一千多幅畫，集結成冊、分送親朋好友，媳婦也擔起選畫、裱褙、排版等工作，全家想辦法在文化中心、診所及咖啡藝廊為奶奶辦畫展，讓王奶奶開心又感動。

瓦城孝親獎、嶄新樣貌獎得主王芳吟奶奶一家。記者葉冠妤/攝影
瓦城孝親獎、嶄新樣貌獎得主王芳吟奶奶一家。記者葉冠妤/攝影
獲得今年瓦城孝親獎、齊心團結獎的賴楊花阿嬤一家，五代同堂，多達近200人。圖/賴楊花家人提供
獲得今年瓦城孝親獎、齊心團結獎的賴楊花阿嬤一家，五代同堂，多達近200人。圖/賴楊花家人提供

阿嬤 孝親

延伸閱讀

汐止社大粉彩師生畫展 粉嫩櫻花入畫

提早搶商機 麗寶推一站式尾牙春酒9,999起

疫情減緩 企業提早詢問尾牙和春酒宴 麗寶已被訂6成

最美麗主持人白嘉莉 新竹開畫展還為民眾簽書

相關新聞

深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級

地牛又翻身！23:03左右嘉南地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：嘉南。詳情稍候氣象局地震報告。

台南連3震都在這 氣象局：上次這麼大是25年前恐有餘震

17日晚間台南市東山區共發生三起地震，以23:02規模5.2最大，雲嘉南地區最大震度4級。對此，中央氣象局地震測報中心主...

深夜不平靜！楊梅=富岡平交道事故 區間車撞到侵入騎士

台鐵簡訊指出，4225次（區間車）22:55於楊梅=富岡間東線統一公司平交道(k79+084)，撞到一輛侵入路線摩托車，...

嘉南區2個月內連5震震央都在台南 民眾心驚膽跳

台南市8月19日上午接連傳出三起地震，隔壁嘉義縣市也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，今晚11點多，又接連二震，中央氣象局...

這一家近200人 辦阿嬤慶生會像尾牙 還有摸彩

弘道老人福利基金會長年推動「弘揚孝道」，連續四年攜手瓦城泰統慈善基金會舉辦全國世代家庭孝親表揚，今有100戶家庭接受表揚...

2020台灣大日月潭花火音樂會 逾3萬人參與正能量爆棚

「2020台灣大哥大日月潭花火音樂會」今天（10月17日）晚上在日月潭水社中興停車場登場，今年以台灣大哥大全新品牌精神「...

台南晚間8時07分再傳地震 目前無災情傳出

台南今天清晨5時06分傳出芮氏4級規模地震，晚間8時07分再度傳出地震，據中央氣象局地震報告，震央在台南南東山區，地震深...

地牛翻身！ 20:07規模4.2地震 最大震度台南4級

中央氣象局地震報告指出，晚間8時07分發生規模4.2地震，震央位在台南市東山區深13km，最大震度南4嘉2雲2高1彰1。

影／最高威力彩獎落紫南宮 彩券行獲60萬元紅包烤大豬謝神還願

威力彩史上最高頭獎獎金31.2億元，今年7月27日開出2注，每注15.6億元，分別在台北市大安區與南投縣竹山鎮開出。其中...

大豪雨炸宜蘭！北北基花大雨 氣象局示警防淹水

中央氣象局說，受到東北風影響，宜蘭縣已有局部大豪雨發生，今宜蘭縣易有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局...

接種疫苗政策翻轉 民進黨議員張志豪：不能沒考量民意

衛福部部長陳時中昨緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病50歲至64歲成人接種公費疫苗，新制一出，卻也造成民怨四起，新北市議員...

普悠瑪事故最終調查19日網路公布 罕見無記者會

普悠瑪事故近2週年，運安會將在19日上午10時公布最終調查報告，罕見只低調網路上公布，卻無公開記者會，但18日會先有家屬...

熱門新聞

台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

清晨5：06台南規模4.0地震 最大震度臺南市4級

影／緩打流感疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

印尼漁民剖魚驚見「獨眼白鯊魚」 研究人員：非偽造

心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析

深夜連兩震！23:03規模5.2 最大震度嘉南4級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。