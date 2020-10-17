這一家近200人 辦阿嬤慶生會像尾牙 還有摸彩

弘道老人福利基金會長年推動「弘揚孝道」，連續四年攜手瓦城泰統慈善基金會舉辦全國世代家庭孝親表揚，今有100戶家庭接受表揚，其中賴楊花阿嬤的五代同堂大家族，高達近200人，每年阿嬤慶生會就像辦尾牙，家族還製作家服辨識輩份，一大家口子的好感情，辦聚會的超強凝聚力跟活動力，讓人稱羨。

獲得瓦城孝親獎、齊心團結獎、高齡102歲賴楊花阿嬤一家，是五代同堂大家庭，聚會傳統延續近40年之久，如今家族成員多達200人，甚至需要製作「家服」，用不同顏色家服區別輩份，每年的母親節、阿嬤慶生會猶如辦尾牙般大陣仗，場佈、餐食、蛋糕、表演節目、主持，全都出自自家人之手，今年總共只花15萬元。

今年賴楊花阿嬤的慶生會，不同輩份各司其職，由第二代當總召，開籌備會議，交由其他人執行，像是設計師外孫女負責場佈，親手製作阿嬤圖像的翻糖蛋糕，現場還訂製了阿嬤Q版人形立牌，廚師女兒則領著外燴團隊，負責全場600人的餐點，最小輩的孫兒、曾孫則安排動線、帶位等。

另一名瓦城孝親獎、三代同堂獎得主郭廣吉阿公一家，今年79歲，五年前重拾球套、球棒，擔任弘道宜蘭白鷹不老棒球隊副隊長，還曾在2017年受邀於兄弟對Lamigo的賽前負責開球。

郭廣吉的妻子李素月負責球隊餐食，她說每次只要煮炒米粉，全隊40多人就會全員到齊。子女也從剛開始擔心他因打球受傷，到現在轉為支持，充當最堅強的啦啦隊，女兒郭嘉霖說，現在一家人最重要的大事，就是全家一起去看爸爸的比賽，幫爸爸加油。

瓦城孝親獎、嶄新樣貌獎得主王芳吟奶奶一家，則是幫奶奶開畫展圓夢，展現全家向心力。87歲的王芳吟奶奶，因丈夫早逝，她獨自拉拔3個孩子長大，還要照顧婆婆、媽媽，直到20年前退休後才勇敢追尋兒時夢想，到長青學苑學畫。

王奶奶說自己最愛畫牡丹，她的女兒提起，媽媽性格嚴謹認真，常常修改畫作好幾次，力求完美，甚至作畫到半夜。