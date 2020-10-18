住戶爭日照權 安坑輕軌暫不影響

新北市新店林姓住戶主張日照權受安坑輕軌工程影響，向內政部訴願不成改提行政訴訟，今年3月在高等行政法院勝訴。新北市捷運局表示，法官僅撤銷訴願決定，退回行政院訴願程序，並未撤銷配合安坑輕軌都市計畫，且興建初期曾模擬確認不會造成永久日照陰影，目前未影響輕軌建設。

依建築技術規則建築設計施工編的日照權規定，新建或增建建物高度超過21公尺，就要評估建物造成的日照陰影是否影響鄰近住宅或店家，必須確保冬至日至少有1小時日照時間。

新北市府興建安坑輕軌，變更新店都市計畫配合，林姓住戶聲稱安坑輕軌道路導致她住的社區在冬至日有超過5.9公尺陰影，影響日照權，她提訴願被裁定不受理，改提行政訴訟爭取權益。新北市府則以參加人名義到場。

林姓住戶表示，依環說書冬至日正午日照公式計算，安坑輕軌K8到K9站間北側南面冬至日無法有1小時以上日照，冬至正午還有5.922公尺日照陰影，鄰近還有距路線更近社區，所受影響更嚴重。

內政部認為，新店都市計畫變更案符合法律程序。林姓住戶提出日照權受影響的數據未經實際測量計算，且住處日照、採光因季節、日照方位而有差異，並非全天受影響。

行政法官認為，林姓住戶主張都市計畫變更後，日照權受影響，屬於具體、實際且立即損害，都計變更核定和日照權受影響有因果關聯，裁定撤銷訴願不受理的決定。

新北市捷運局則表示，林姓住戶並非都計變更範圍內的所有權人，所以當初行政院認定她不是利害關係人，裁定不受理訴願。訴訟期間逢大法官釋字774號發布，法官未審實體內容即撤銷訴願決定，但未裁定撤銷已核定的都市計畫效力，目前還不至於影響安坑輕軌建設。