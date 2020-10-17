2020台灣大日月潭花火音樂會 逾3萬人參與正能量爆棚
「2020台灣大哥大日月潭花火音樂會」今天（10月17日）晚上在日月潭水社中興停車場登場，今年以台灣大哥大全新品牌精神「Open Possible能所不能」的概念為主軸，藉由音樂打造正能量，請來流行音樂界率性女聲閻奕格首度加盟，搭配四度力挺站台的實力唱將卓義峯，更邀請排除萬難回歸的台灣首席男高音王典，與樂興之時75人編制的管絃樂團共同演繹超過21首曲目，伴隨前後長達480秒的湖畔煙火秀，今年更首次以超廣角VR環景記錄煙火時刻，讓縱逝的燦爛煙花仍可猶如在眼前。
吸引超過3萬人參與的「2020台灣大哥大日月潭花火音樂會」，包括電影、電視導演王小棣以及舉重國手郭婞淳都盛情出席。
台灣大哥大總經理林之晨表示，近13年來「台灣大哥大日月潭花火音樂會」已成為「日月潭花火音樂嘉年華」最受歡迎的重頭戲，台灣大哥大與樂興之時每年皆挖空心思發想主題，至今創下超過71萬觀賞人次的紀錄。他說今年在疫情之下，大家都有點悶，但在大家的團結努力下，2021年一定會是更美好的一年，台灣大哥大也以音樂向防疫英雄致敬，同時為東京奧運選手們加油打氣。
「台灣大哥大日月潭花火音樂會」的導聆曲，是由義大利作曲家羅西尼所編寫的歌劇《鵲賊》序曲，曲末伴隨施放第一道長達40秒的煙火，掀起第一波高潮；緊接著由櫻井弘二老師以德弗札克E小調第9號交響曲《來自新世界》的主題融入編曲，將周華健的《心的方向》和鄧紫棋《新的心跳》帶來全新面貌，組成「心的組曲」，由閻奕格詮釋；卓義峯獻唱動漫「灌籃高手」片頭曲《好想大聲說愛你》的管弦樂團版；台灣首席男高音王典則特別挑選梅耶貝爾的《啊，天堂》詠嘆調演出，搭配攝影家悟空大師－莊家和的縮時攝影作品，讓大家在聲樂中感受台灣在地之美。3人隨後也合作演唱多首經典中西曲目。
壓軸曲目及安可曲則是F.I.R樂團的《我要飛》、五月天的《倔強》，台下觀眾也跟著歌手演唱一起搖擺，最後更施放長約5分鐘的煙火秀，為音樂會畫下閃亮的句號。
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