每7名育齡癌友1人嘗試懷孕 民團籲捍生育選擇權

一項最新調查發現，育齡癌友每7人有1人嘗試懷孕，但卻不是每個癌友都知道癌症治療可能導致不孕。民間團體指出，台灣缺乏跨科溝通機制，很多癌友只能靠自己挽救最後生育機會。

民團呼籲，台灣應比照美國、歐洲等國，制定適合台灣癌友的生育保存指引，當特定年齡層的民眾確診時，醫師應主動告知生育保存資訊，確保癌友生育選擇權，並針對不同癌別、治療方式，訂出生育保存計畫。

癌症高居國人10大死因之首，人人聞癌色變，癌症年輕化也不容小覷，近5年「癌症登記報告」統計發現，全台每年有超過6000名20至39歲育齡族群罹癌，以女性乳癌每年新增1000多人居冠，其次為甲狀腺癌900多人、大腸癌500多人、口腔癌400多人。

隨醫療進步，2008年到2018年，癌友的5年存活率從48%攀升至58%，等於每10名癌友就有6人可以存活超過5年，愈來愈多年輕癌友在抗癌成功後，有機會建立家庭、生兒育女，生育權逐漸受到重視。

但在面對癌症衝擊時，癌友往往集中注意治療，難以事先想到生育議題或不知道有這些風險，因而錯失決策良機，在康復後留下遺憾。

癌症希望基金會2017年至2019年針對全台179名可能有生育風險的育齡癌友進行問卷，平均確診年齡為36歲，調查發現，癌友在罹癌前對於生育意願較高，治療時會跌入谷底，治療完畢後又會再回升。

治療過後，每7名癌友有1人嘗試懷孕，部分癌友則因沒有做生育保存、在成功抗癌後有生育意願、生殖科介入低等原因而感到懊悔；癌友當中，只有6成曾和醫護討論生育問題，5成曾和家人討論生育問題，有4成癌友認為生育保存資訊不足。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，她曾遇過癌友因各種原因拒絕治療，有的擔心手術影響身體形象、有的有傳宗接代壓力，甚至遇過因為不願掉髮而拒絕治療，早年因醫療技術、藥物不如現在進步，醫師認為患者能活下來才是重點，其他需求都是其次，但如今已愈來愈重視患者身心需求，逐步推動醫病共享決策，避免類似憾事發生。

生育是人生中一件重要大事，但不孕卻是多數癌友共同面臨的問題，只要能及早做好凍精、凍卵或凍胚胎，就能避免人生留下遺憾，生育需求不該再被認為是奢侈的念頭而遭漠視。

蘇連瓔說，為了確保癌友生育選擇權，美國知名癌症研究機構德州大學安德森癌症中心（MD AndersonCancer Center）2006年訂出「療前生育」指引，要求在癌症治療開始前，必須告知有生育保存的機會、方法以及準備方式，此後歐洲、英國、日本、澳洲等國相繼訂定相關指引。

2014年，癌症希望基金會訪談11名癌症患者及11名醫師，不少癌友指出，確診罹癌時從未想過生育，但當治療完畢、癌症遠離才有了懷孕念頭，卻已為時已晚；醫師也坦言，目前大多是主觀決定是否談論生育議題，且癌友和一般民眾不同，必須搭配不同癌別、不同療程，擬定不同的生育保存計畫，缺乏完整溝通機制。

以乳癌為例，患者除了可以在治療前凍卵，治療期間也能以停經針等方式保護卵巢；若是血癌，則必須在治療前完成生育保存，一旦化療打下去，恐怕再無機會生孩子。

蘇連瓔說，目前因各科醫師缺乏一致的認知與跨科合作流程，生殖科醫師不一定懂癌症，治療癌症的醫師不見得懂生殖，加上癌症百百種，很多患者只能在癌症、生殖科別診間奔波，試圖搞懂自己即將接受的癌症療程以及生育保存細節，以便兩邊的療程能夠銜接，不利病人接受完整照護。

萬一治療癌症的醫院沒有生殖科，患者還得往返不同醫院或診所，甚至要面對部分觀念傳統的醫師不友善的態度。

蘇連瓔指出，癌症希望基金會今年首創「癌友生育健康資訊平台，提供治療對生育影響、 生育保存方式等訊息，另有病友經驗分享，以及決策輔助機制，透過評估治療後不孕風險，鼓勵癌友探索自己對生育想法，最後提供決策建議。

除此之外，未來希望比照美國、歐盟制定台灣版的治療指引，預計12月將和國健署以及國內7大醫學會共同召開會議，初步討論幾歲、哪些癌別的癌友屬於「高風險育齡病人」，未來凡是符合條件者，醫師就應事先告知有生育保存的可能性，確保每個人都有同樣的認知，具有選擇權。

蘇連瓔強調，期盼各相關專業學會及醫院共同制定相關指引與決策輔助工具，針對不同癌別、治療方式，訂出與生殖科接軌的SOP，強化跨領域團隊合作照護，提供癌友是否生育保存及選擇生育保存方式的醫病共享決策，共同做出最適合的選擇。