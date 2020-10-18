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飲料界的話題製造機！15大手搖飲聯名你跟上了嗎？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

手搖飲瘋聯名！你跟上沒？

手搖飲市場近來瘋聯名，不只是各式各樣的卡通人物IP，生活常見的品牌都可以「跨界」，就是要吸引消費者的目光，去年清心福全就曾與精力飲料「Red Bull」合作推出飲品，引起不少討論，今年有更多的手搖飲品牌加入聯名的戰場，而且聯名的品牌各個都相當有特色。

究竟2020開始至今有哪些手搖飲品牌推出了非常吸引消費者的聯名呢？不論是聯名商品、飲品，誰才是手搖飲界的「聯名話題之王」呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看15大手搖飲聯名究竟有哪些品牌吧！

Image Source：翻攝自清心福全官網

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清心福全聯名Red Bull

第十五名－好喜堂 ✕ 江振誠

好喜堂找來了米其林星廚江振誠合作，聯名推出了包裝飲品，名為「台芭線」。主打「三種味道、三種材質、三種形狀」，以台灣經典的三種飲品：養樂多、芭樂汁、蘆筍汁融合為概念，透過包裝要把各個世代串連起來。

不論在包裝、設計還是口味上都成功引起網友討論，不過更多網友對於其價格有點微詞，畢竟在手搖飲店要買到破百元的飲品，實在不容易，也讓網友覺得很奇特。

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image source:Facebook／好喜堂 HUNNY TEA

第十四名－麻古茶坊 ✕ 舊振南

麻古茶坊攜手百年糕餅店「舊振南」，推出「可以喝的月餅」，成功的吸引網友的目光，他們也想打造出新型態的送禮模式，因此在包裝設計上都以適合送禮的方式來進行行銷。

除了將綠豆沙餡打成冰沙以外，還加入綠茶凍增加口感，新穎的滋味得到網友頗為兩極的評價。大部分的網友仍然把討論圍繞在包裝、設計上，認為整體包裝真的相當漂亮，會讓人因為包裝而想購買來收藏或送禮。

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image source:Facebook／麻古茶坊macu

第十三名－鹿角巷 ✕ 永遠的君主

進軍韓果的鹿角巷，在韓劇《The King：永遠的君主》中得到不少曝光的機會，劇中主角李敏鎬、金高銀都曾手拿鹿角巷的飲料，因此鹿角巷也推出了一系列的聯名飲品，打著與劇中主角「同款」的旗號，得到不少的關注，可以說是另類的「台灣之光」。

儘管有網友認為鹿角巷的飲料在劇中出現的實在是很頻繁，不過也有不少人前往嚐鮮，飲料本身仍得到不錯的評價。

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image source:Facebook／鹿角巷The Alley

第十一名－春陽茶事 ✕ 飛燕煉乳

「飛燕煉乳」是許多台灣人心目中的經典古早味，春陽茶事打懷舊牌找來飛燕牌聯名，推出「飛燕鴛鴦奶茶」與「飛燕花生奶茶」，煉乳加上奶茶的口味，香甜的味道吸引不少民眾想要嚐鮮。

有網友認為這根本就是「罪惡的組合」，讓人非常想嘗試，紛紛在各個社群底下TAG自己的好友要一起去購買來試試看，讓這股古早味成功的在社群發酵，引起話題。

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image source:翻攝自 春陽茶事官網

第九名－萬波島嶼紅茶 ✕ 詹記麻辣火鍋

萬波今年的合作都相當特別，除了麻辣鍋還有白蘭氏，也都成功的引起不少討論，不過麻辣鍋的這門「姻親」似乎有更多的話題性，兩品牌合作推出「白菊烏梅湯」，相當適合在吃麻辣火鍋時拿來當作配食的飲品。

網友對於兩品牌以「姻親」的方式來包裝這個議題感到相當有創意，認為這兩品牌的結合是相當少見的組合，因此會更讓人想嘗試看看新的飲品，不少網友覺得相當解膩，是相當「MATCH」的組合。

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image source:Facebook／萬波島嶼紅茶

第八名－清心 ✕ 黃阿瑪的後宮生活

清心福全相當熱衷於找動漫IP來聯名推出新包裝與周邊商品，這次找上「網紅」來推新包裝，製造出不少的話題感，藉著黃阿瑪和其他貓隻的人氣，消息出來沒多久就引起許多討論，是相當成功的聯名行銷。

清心這次與黃阿瑪的合作，除了推出杯身包裝圖像以外，同時也推出杯套等周邊商品，可見網紅的「吸睛」能力，完全不輸給人氣動漫人物。

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image source:Facebook／黃阿瑪的後宮生活

第五名－貢茶 ✕ KAKAO FRIENDS

從國外紅回台灣的貢茶，聯手通訊軟體KAKAO旗下人物「KAKAO FRIENDS」的Ryan與Apeach，在暑假期間推廣夏日飲品，同時也推出幾款周邊商品，像是杯墊、涼扇、購物袋等等，引起不少少女粉絲的討論。

這組聯名不止讓許多粉絲呼朋引伴，想要購買這些週邊，也不乏出現「好可愛」、「超想要」這種留言與討論，是十足具有人氣的虛擬角色。

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image source:Facebook／貢茶 GONG CHA

第三名－清心福全 ✕ 熊熊遇見你

清心在今年也與卡通頻道旗下的人氣角色「熊熊遇見你」進行聯名，推出圖案杯身同時也推環保杯及杯套，三隻熊在台灣的人氣高漲，因此獲得不少關注，許多粉絲都衝著三隻熊的魅力前往清心「喝一波」。

網友對這次的聯名也是好評居多，除了以迷妹心態來對這三隻熊表示喜歡，更直言要「買爆」，可見三隻熊的人氣。

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image source:翻攝自 清心福全官網

第二名－一芳水果茶 ✕ 鬼滅之刃

紅極一時的日本動漫《鬼滅之刃》，動畫播出後隨即在台灣大量圈粉，一芳水果茶也抓緊商機，與台灣代理商聯名推出圖像杯身、封膜，還有一系列的周邊商品，像是毛巾、吸管套等等，其中類似動畫中「彌豆子」所咬著的吸管套，更是引起許多討論。

不少網友認為「咬咬竹筒吸管套」真的相當可愛，也讓人很快就聯想到動畫中的情節，是非常成功的行銷手段，也讓一芳的聯名成為熱門話題之一。

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image source:翻攝自 一芳官網

第一名－可不可熟成紅茶 ✕ 寶可夢 Pokémon

近日最火紅的手搖飲聯名莫過於可不可熟成紅茶與寶可夢Pokémon的合作了，可不可向來走復古風，本來就圈粉無數，這次以青花瓷為概念，將寶可夢的人氣角色融入青花瓷當中，不僅在杯身包裝上可以見到，同時也推出杯墊、環保杯、杯套等等，由於限量讓消費者前往「瘋搶」，創造出許多門市都買不到的盛況。

這波聯名也確實燃起了網友們想要收集的心，社群上有不少關於「哪邊還有」之類的討論，是非常成功的行銷，讓可不可在短時間內就創造非常高的聲量，登上手搖飲話題之王。

image source:Facebook／可不可熟成紅茶

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年10月15日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『手搖飲聯名』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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