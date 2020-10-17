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緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

流感疫苗不足基層罵翻 林智鴻急到全台綠議員群組示警

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市議員林智鴻擔心流感疫苗不足衝擊民進黨，到全台民進黨議員line群組中反映民情。圖／本報資料照片
民進黨高雄市議員林智鴻擔心流感疫苗不足衝擊民進黨，到全台民進黨議員line群組中反映民情。圖／本報資料照片

流感疫苗不足，高雄市取消社區接種站，許多縣市民眾想打卻排不到疫苗，全台民進黨議員的一個line群組這幾天紛有議員上去反映為了流感疫苗注射，基層民眾把執政黨罵死了。高雄市議員林智鴻也上去反映高雄的情況，請中央增加流感疫苗量，民進黨中央黨部有人把這些輿情反映給行政院， 這與派系無關。

林智鴻說，這個群組是2018年到2022年這屆民進黨議員的群組，有191人，大家溝通、反映民情的平台，中央黨部也有主管在這個群組裡，最近台北市、新北市的議員紛上去貼文反映基層對流感疫苗不足的不滿，他的選區高雄市鳳山區也有許多里長向他說里民排不到疫苗，總拿里長當出氣筒，他的服務處也接到許多民眾打電話進去抱怨，其中不乏怪執政黨處理不當者。

他以高雄市為例，中央分配給高雄的疫苗數和去年一樣，只是去年沒有新冠肺炎疫情，民眾是想到才去打流感疫苗，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾有恐慌感，急著要施打，量就顯得不足；中央讓高風險和65歲以上老人先施打，是正確的，但其他民眾也會擔心，民眾說新冠肺炎疫情又不是最近才發生，衛福部應該預料到今年民眾對施打流感疫苗的想法和往年不一樣；因此問題關鍵應是衛福部要請製造疫苗的生技廠多生產，趕快分配到基層給民眾接種。

林智鴻在民進黨議員line群組中提到，好不容易高雄才拿回來，這次疫苗事件，讓藍營找到操作空間，一直在渲染跟攻擊「我們」，基層都很不滿「我們」的施政，認為早就該判斷到有搶打疫苗的現象，實在應該請生技廠趕快生產讓基層民眾安心。

流感疫苗 新冠肺炎 民進黨

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