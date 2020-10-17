緩打疫苗之亂 陳時中曝因為這兩觀察4月才沒選擇加購

面對緩打疫苗之亂，專家質疑今年流感疫苗開打前，明明有機會加購疫苗，疾管署卻錯失時機，衛福部長陳時中今下午緊急親上火線說明，因為年初觀察到流感重症人數因良好衛生習慣減少，且南半球今年幾乎沒有流感疫情，才決定今年流感疫苗數量比照往年600多萬劑。

衛福部疾管署昨天指出，109年度公費流感疫苗採購預算在去年3月5日即編列，若今年4月再決定加量採購，且需行政院主計處同意，申請加購程序冗長，恐延宕公費流感疫苗開打日期。

但前疾管局長蘇益仁質疑，4月公費流感採購案才決標，若當時加購，疫苗廠還來得及加量，但8月之後，全球專家都建議增加流感疫苗施打；國光生技則指出，雞蛋培養流感疫苗產製時間需要6個月，若疾管署4月下單，增購疫苗仍有機會。

陳時中說，我們看到今年2、3月新冠肺炎及流感重疊時期，流感重症大幅往下滑，流感患者人數相對變少，所以認為今年公費流感疫苗無擴大施打必要，同時也觀察南半球流行趨勢，發現南半球流感也確實沒有增加，同意今年公費疫苗加自費疫苗涵蓋率達31％，即達群體保護力。

109年度公費流感疫苗採購，於去年3月5日就編列採購所需預算，疾管署在今年3月3日要求地方政府衛生局提報各地公費流感疫苗採購數量，3月23日簽採購案，4月7日決標，才能於7月至8月順利進口或交貨，才能盡快在10月初如期開打。