快訊

潑糞成為滋事慣用手段？律師分析2大關鍵

緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

緩打疫苗之亂 陳時中曝因為這兩觀察4月才沒選擇加購

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
衛福部部長陳時中（中）今下午緊急親上火線說明爭議。記者陳婕翎／攝影
衛福部部長陳時中（中）今下午緊急親上火線說明爭議。記者陳婕翎／攝影

面對緩打疫苗之亂，專家質疑今年流感疫苗開打前，明明有機會加購疫苗，疾管署卻錯失時機，衛福部長陳時中今下午緊急親上火線說明，因為年初觀察到流感重症人數因良好衛生習慣減少，且南半球今年幾乎沒有流感疫情，才決定今年流感疫苗數量比照往年600多萬劑。

衛福部疾管署昨天指出，109年度公費流感疫苗採購預算在去年3月5日即編列，若今年4月再決定加量採購，且需行政院主計處同意，申請加購程序冗長，恐延宕公費流感疫苗開打日期。

但前疾管局長蘇益仁質疑，4月公費流感採購案才決標，若當時加購，疫苗廠還來得及加量，但8月之後，全球專家都建議增加流感疫苗施打；國光生技則指出，雞蛋培養流感疫苗產製時間需要6個月，若疾管署4月下單，增購疫苗仍有機會。

陳時中說，我們看到今年2、3月新冠肺炎及流感重疊時期，流感重症大幅往下滑，流感患者人數相對變少，所以認為今年公費流感疫苗無擴大施打必要，同時也觀察南半球流行趨勢，發現南半球流感也確實沒有增加，同意今年公費疫苗加自費疫苗涵蓋率達31％，即達群體保護力。

109年度公費流感疫苗採購，於去年3月5日就編列採購所需預算，疾管署在今年3月3日要求地方政府衛生局提報各地公費流感疫苗採購數量，3月23日簽採購案，4月7日決標，才能於7月至8月順利進口或交貨，才能盡快在10月初如期開打。

流感疫苗 衛生局 衛福部

延伸閱讀

緩打流感疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

批標示豬肉產地政策 柯文哲：民眾在意的是有無萊劑

陳時中喊卡 50～64歲緩打公費流感疫苗

質詢淪腎臟在哪之爭 謝衣鳯：陳時中抓字眼、避重就輕

相關新聞

大豪雨炸宜蘭！北北基花大雨 氣象局示警防淹水

中央氣象局說，受到東北風影響，宜蘭縣已有局部大豪雨發生，今宜蘭縣易有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮地區有局...

訂房網比飯店官網還貴？ 網曝「訂房平台三大缺點」

2020安心旅遊補助將於十月底結束，許多民眾會趁連假或週未假期規劃出遊，對此，就有網友在網路上發文表示，自己之前都是習慣使用訂房網訂房，但為配合政府的補助便改為直接向飯店訂房，而日前卻聽說使用訂房網訂購與飯店表定的價格其實差不多，因此好奇發文詢問「大家習慣是什麼？」

普悠瑪最終報告記者會突喊卡 運安會：周年怕家屬傷痛

前年10月21日台鐵普悠瑪號翻覆，釀成18死、291人輕重傷，國家運輸安全調查委員會原決定在19日下周一召開普悠瑪最終調...

緩打疫苗之亂 陳時中曝因為這兩觀察4月才沒選擇加購

面對緩打疫苗之亂，專家質疑今年流感疫苗開打前，明明有機會加購疫苗，疾管署卻錯失時機，衛福部長陳時中今下午緊急親上火線說明...

流感疫苗不足基層罵翻 林智鴻急到全台綠議員群組示警

流感疫苗不足，高雄市取消社區接種站，許多縣市民眾想打卻排不到疫苗，全台民進黨議員的一個line群組這幾天紛有議員上去反映...

影／最高威力彩獎落紫南宮 彩券行獲60萬元紅包烤大豬謝神還願

威力彩史上最高頭獎獎金31.2億元，今年7月27日開出2注，每注15.6億元，分別在台北市大安區與南投縣竹山鎮開出。其中...

接種疫苗政策翻轉 民進黨議員張志豪：不能沒考量民意

衛福部部長陳時中昨緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病50歲至64歲成人接種公費疫苗，新制一出，卻也造成民怨四起，新北市議員...

普悠瑪事故最終調查19日網路公布 罕見無記者會

普悠瑪事故近2週年，運安會將在19日上午10時公布最終調查報告，罕見只低調網路上公布，卻無公開記者會，但18日會先有家屬...

小孩身高「矮人一等」？ 醫：除遺傳還要當心疾病警訊

身高除了影響外觀，「生長發育異常」更可能是兒童身體健康亮紅燈的警訊，新北市例土城醫院今舉辦「兒童生長衛教講座」，藉此傳遞...

新北再增登革熱案例 侯友宜：控制範圍內

新北市三峽地區登革熱疫情嚴重，昨再新增2例，新北市長侯友宜說，新北全面普篩597例，很多都已經發病過，沒有症狀而被篩出來...

台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

為提昇整體運能及旅運服務，台鐵斥資253億元採購52列車組（520輛）EMU900型通勤電聯車，首批新車預計24日抵台，...

9時16分花蓮近海規模4.4地震 最大震度花蓮、南投2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時16分，在花蓮縣政府東偏北方7.3公里 ，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4....

熱門新聞

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座

台鐵全新最美通勤電聯車24日抵台 車廂亮點一次看

到全聯買下酒菜超方便 美味堂推4款吉福雞舖聯名滷味

清晨5：06台南規模4.0地震 最大震度臺南市4級

心理測驗／你的人生夢想是什麼呢？ 從熱狗堡怎麼吃來分析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。