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緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

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接種疫苗政策翻轉 民進黨議員張志豪：不能沒考量民意

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
衛福部部長陳時中昨緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病50歲至64歲成人接種公費疫苗，很多里長透里辦公室廣播告知民眾訊息。圖／張志豪提供
衛福部部長陳時中昨緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病50歲至64歲成人接種公費疫苗，很多里長透里辦公室廣播告知民眾訊息。圖／張志豪提供

衛福部部長陳時中昨緊急宣布，今起暫緩無高風險慢性病50歲至64歲成人接種公費疫苗，新制一出，卻也造成民怨四起，新北市議員張志豪說，有里長得知後打電話來罵，因此他身為第一線民意代表，有責任反映意見給中央。

新北中和福和里目前就在施打，里長也向張志豪反應，現場還是有很多50多歲民眾到現場，才發現已不能施打疫苗，張志豪說，先前都是宣傳50歲以上就可接種疫苗，導致很多里長透里辦公室廣播，告知民眾50歲至64歲暫緩接種。

曾任民進黨中央黨部發言人、議員張志豪指出，新冠肺炎造成人民恐慌，因此衛福部才有流感疫苗的政策，且50歲至64歲的成人接種疫苗已打幾波，政府不能沒有考量到民意就任意翻轉政策，這樣會有很大的反彈。

張志豪表示，政府推政策應該嚴謹思考，並依據大環境跟現在趨勢評估，當初決定50歲以上就可接種公費疫苗，就算疫苗數量不夠，政府也應該堅持，不然任意翻轉會使得基層民代、里長很難說服民眾。

張說，政府要考量今年的狀況，且疫苗數量跟分配要先前列入嚴謹評估與預判，如果政策決定翻轉，應該要有說明與配套，昨天里長直接打電話罵，第一時間還以為是市府的決定，後來才發現是衛福部，他有責任反映意見。

新北市議員張志豪說，有里長得知後打電話來罵，因此他身為第一線民意代表，有責任反映意見給中央。圖／報系資料照片
新北市議員張志豪說，有里長得知後打電話來罵，因此他身為第一線民意代表，有責任反映意見給中央。圖／報系資料照片
新北中和福和里目前就在施打疫苗，里長也向張志豪反應，現場還是有很多50多歲民眾到現場，才發現已不能接種疫苗。圖／張志豪提供
新北中和福和里目前就在施打疫苗，里長也向張志豪反應，現場還是有很多50多歲民眾到現場，才發現已不能接種疫苗。圖／張志豪提供

流感疫苗 衛福部

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