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乳癌年輕病患8成沒凍卵 罹癌10年內順利生子少

中央社 / 台北17日電

全台每年逾千名年輕女性罹患乳癌，近年雖提高存活率，卻衍生不孕問題。醫師觀察，年輕患者中有近8成選擇不凍卵；健保統計顯示，以98年為例，萬名首罹癌者10年內僅百人順利生子。

乳癌長年盤踞台灣女性好發癌症首位，根據近5年癌症登記報告顯示，新確診的乳癌患者攀升20%，每年有超過1萬名女性罹患乳癌，每10人就有1人是不到40歲的年輕女性，且患者人數呈現逐年增加趨勢。

乳癌防治基金會董事長張金堅接受中央社記者訪問時表示，隨現代女性普遍晚婚、晚生，這些年紀輕輕就確診乳癌的患者，大多是未婚且正值職涯黃金時期的女性，不論傳統化療、放療及荷爾蒙治療都會影響生育能力，甚至增加畸胎風險。

台灣乳房醫學會理事長、台北榮民總醫院乳房醫學中心主任曾令民說，台灣40歲以下乳癌患者比例為16.6%，遠高於美國的8%，年輕女性因乳房組織較密實，且大多缺乏警覺，確診時期別通常較晚。臨床研究也顯示，年輕乳癌患者普遍腫瘤較大、惡性度高、增生力活躍且易轉移，治療效果也不如40歲以上族群。

相較美國，台灣年輕乳癌患者比例雖高，但特性上仍有相當大的差異。台大醫院2014年研究發現，台灣及東亞地區年輕乳癌患者雖然較多，但大多為荷爾蒙陽性，不僅腫瘤較不惡性，治療成果也較好；美國年輕乳癌比例雖較低，但以較惡性的三陰性乳癌居多，治療成果較差。

曾令民解釋，所謂「荷爾蒙陽性乳癌」代表癌細胞會依賴荷爾蒙來成長，可以透過抑制荷爾蒙來抑制乳癌生長或復發，臨床上這類患者在化療、手術後，通常還要吃5到10年荷爾蒙藥物降低復發風險，高風險者甚至要打停經針，將荷爾蒙盡可能降到最低，以提高治療效果。

醫療技術進步，雖然延長乳癌患者的生命，但救命的化放療、藥物宛如一把雙面刃，一方面能對抗腫瘤、降低復發機率，另一方面卻會傷害生育功能、增加畸胎風險，治療期間須避孕。

一名女性若在30多歲確診乳癌，治療完畢後恐怕都已年屆40，懷孕難度、危險程度都大大提高。愈來愈多正值育齡階段的女性患者，被迫面臨在生命、生育之間二選一的難題。

台北長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師郭玟伶說，對年輕乳癌患者而言，治療前凍卵、凍胚胎是保存生育能力最好的方法，確保身體康復後，還能有健康的卵子可用，但取卵前必須打排卵針，裡頭的成分恰恰是多數乳癌患者最怕的荷爾蒙，患者必須冒著刺激腫瘤長大的風險，在嚴密監控下完成療程，因此通常只會有一次取卵機會。

除此之外，即便有意願凍卵、保留生育能力，也可能因同時面臨醫療費用，經濟負擔過大而作罷。根據郭玟伶臨床觀察，年輕乳癌患者僅有約2成凍卵或凍胚胎；根據健保署統計，民國96年到98年間，每年約有1萬人初次診斷為乳癌，每個當年份的萬名患者在往後10年內有生產紀錄者平均僅有約100人。

郭玟伶說，凍卵一次要價新台幣10多萬元，加上每年5000至8000元保管費，對年輕女性而言負擔並不小，很多患者沒有男友、沒有婚姻，擔心凍卵的錢花下去恐怕「看不見盡頭」，索性放棄，呼籲政府給予年輕乳癌患者更多支持。

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