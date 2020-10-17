普悠瑪最終報告記者會突喊卡 運安會：周年怕家屬傷痛

前年10月21日台鐵普悠瑪號翻覆，釀成18死、291人輕重傷，國家運輸安全調查委員會原決定在19日下周一召開普悠瑪最終調查報告發布記者會，未料近日臨時喊卡。運安會主委楊宏智證實，由於時間點恰巧為兩周年，怕家屬傷痛所以改採線上公布。

運安會去年8月成立，今年4月發布普悠瑪事實資料報告，指該列車在出發前已是一台故障車，只是未被發現，行駛途中出現13次動力不足狀況，加上以為列車自動防護系统（ATP）故障以至於誤判，途中多次超速，出軌前時速甚至高達140公里，過彎翻覆前一秒司機停止催油門但也沒煞車，多重原因下釀成憾事。

外界原期待下周一記者會，可以更加釐清事實真相，未料運安會卻改採線上公布，不比照大型飛安事故，對外開記者會說明。

對此，楊宏智說，因為太接近兩周年，怕對家屬或是設會引起傷痛，基於人道立場，怕造成情緒擾動決定這個時間點不準備開記者會，不過會準時於上午10時上網公告最終調查報告。

記者進一步詢問為何齊柏林事件有開，普悠瑪卻不開？楊宏智說，前一起事故開設記者會時間點並沒有適逢周年，較不會那麼敏感。

據了解，原已敲定下周一開記者會，資料都到期，場地規畫細節也已到位，不過因為運安會行政團隊內部有歧見即想法，最後臨時決定不開記者會。

對此，楊宏智說，運安會的責任是要把最終調查報告完成，共列出27項改善建議，針對交通部、鐵道局、台鐵局還有原廠日商住友公司都有提出，希望有缺失的地方要做改善。

至於最終報告的結果，楊宏智僅說該有的資料會在新聞稿上面，比事實報告更廣和及深入。儘管無法在現場立及蒐證，透過法院證物移交，藉由自身專業盡該盡責任，比照航空模式做調查，肇因有很多，包含組織因素、人員操作、設備問題等。

不過令外界不解的是，運安會決定下周一不開記者會，卻在明天下午1時30分要先與罹難家屬會面，說明最終調查報告結果。據悉，目前已有十位家屬報名。

對此，楊宏智說，因為有一些點，不適合在公開場合諮詢，所以安排會議讓罹難者家盡情提問，運安會也會盡可能以較為白話的用詞回答，解答所有疑問。