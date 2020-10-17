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小孩身高「矮人一等」？ 醫：除遺傳還要當心疾病警訊

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
土城醫院兒童內分泌科醫師邱巧凡表示，當身高曲線低於第3百分位、一整年長不到4公分或是生長曲線遞減2大條百分位曲線時，建議帶孩子就醫了解實際原因。圖／土城醫院提供
土城醫院兒童內分泌科醫師邱巧凡表示，當身高曲線低於第3百分位、一整年長不到4公分或是生長曲線遞減2大條百分位曲線時，建議帶孩子就醫了解實際原因。圖／土城醫院提供

身高除了影響外觀，「生長發育異常」更可能是兒童身體健康亮紅燈的警訊，新北市例土城醫院今舉辦「兒童生長衛教講座」，藉此傳遞正確的醫療觀念，兒童內分泌科醫師邱巧凡表示，當身高曲線低於第3百分位、一整年長不到4公分或是生長曲線遞減2大條百分位曲線時，建議帶孩子就醫了解實際原因。

邱巧凡表示，孩童「身材矮小」的原因，可能是正常的遺傳性矮小、體質性生長遲緩、病態的營養不良等，更令人擔心的是出現內分泌疾病，例如甲狀腺功能低下、生長激素缺乏等，或是其他全身系統性疾病，如慢性腎病、發炎性腸道疾病、嚴重過敏性疾病等，甚至是兒童癌症或是染色體基因異常疾病與其他特殊症候群。

如果孩子身材較同齡兒童明顯高大，「長太快」也要當心「性早熟」，邱巧凡指出，臨床上常見孩童因為不當服用健康食品、補品或轉骨方，導致青春期快速成熟、生長板快速閉合，讓孩子身高條件反而遠不如遺傳條件的慘痛案例。由於轉骨方裡的中藥材多半屬於處方用藥，若沒對「證」下藥，可能導致揠苗助長。

邱巧凡提醒，家長不要盲目聽信轉骨方，面對孩子的生長發育、體質偏差問題，必須掌握三個原則，一、「西醫兒童內分泌科醫師」正確診斷，才能精準治療；二、「合格中醫師」辨證論治，才能對證下藥；三、讓用藥處方回歸中西醫師專業，才能保障孩子的用藥安全。

邱巧凡說，生長激素一天之中約7成的分泌量是在晚間9點至凌晨3點，建議讓孩子在9點前入睡，此外，吃甜食及喝含糖飲料會導致血糖上升，抑制生長激素的分泌，建議孩子均衡飲食並養成運動習慣，才會高人一等。

醫師

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